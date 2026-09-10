El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

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Trump realizó el anuncio durante una convención republicana celebrada en Dallas, Texas, donde presentó la propuesta como un “dividendo” producto, según afirmó, de la fortaleza y el éxito económico del país. El mandatario no explicó cómo funcionaría el programa ni precisó el mecanismo mediante el cual se realizarían los pagos.

El presidente señaló que el dinero tendría una condición: debería gastarse dentro de Estados Unidos. “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros”, afirmó durante su intervención, en la que vinculó directamente la promesa con el resultado de los próximos comicios legislativos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta importantes interrogantes. Según estimaciones recogidas por Reuters, entregar 5.000 dólares a los aproximadamente 240 millones de adultos estadounidenses podría representar un costo cercano a 1,2 billones de dólares. Otras estimaciones elevan la cifra hasta cerca de 1,3 billones, dependiendo del número de personas beneficiadas y de posibles restricciones.

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: Foto: tomada de X

La financiación es otro de los principales cuestionamientos. El vicepresidente JD Vance sugirió que los ingresos obtenidos mediante los aranceles podrían contribuir a pagar el llamado “dividendo Trump”, aunque los recursos recaudados hasta ahora serían insuficientes para cubrir un desembolso de esa magnitud.

Expertos advierten que la medida podría aumentar el déficit federal y generar nuevas presiones inflacionarias.

En el plano legal, la promesa no significa que Trump pueda ordenar los pagos unilateralmente. Un programa de esta magnitud requeriría, previsiblemente, la aprobación del Congreso para autorizar el gasto público.

Especialistas consultados por distintos medios señalan que realizar una promesa electoral de este tipo no necesariamente constituye una compra de votos, especialmente porque el eventual pago se produciría después de las elecciones.

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP

Trump ya había planteado propuestas similares. Entre ellas figuraron cheques de 2.000 dólares vinculados a los ingresos arancelarios y un posible “dividendo” relacionado con los ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, iniciativas que finalmente no se concretaron.

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Con menos de dos meses para las elecciones, la promesa de los 5.000 dólares se convierte en una de las apuestas más llamativas de la campaña republicana, aunque su eventual cumplimiento dependería de complejas decisiones políticas, económicas y legislativas.