JD Vance sorprendió al mundo al revelar qué habría pensado si Donald Trump hubiera sido asesinado

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habló sobre el intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido en 2024 y explicó qué habría pasado por su mente si aquella bala hubiera terminado con la vida del entonces candidato presidencial.

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Durante una conversación con el presentador cristiano Bryce Crawford, citado por AP, Vance recordó el ataque ocurrido en Butler, Pensilvania, en julio de 2024. Trump resultó herido en una oreja, mientras uno de sus simpatizantes murió.

El vicepresidente planteó un escenario distinto: qué habría sucedido si el disparo hubiera sido mortal. Según Vance, las consecuencias podían haber sido mucho más profundas que la muerte de un candidato.

“Habríamos tenido una verdadera convulsión social de la que no sé si el país se habría podido recuperar”, afirmó Vance durante el podcast.

El vicepresidente advirtió que la muerte de Trump habría generado una fuerte crisis social. Foto: AP

El funcionario explicó que una parte de los seguidores de Trump probablemente habría considerado que detrás del ataque existía una conspiración. Incluso, reconoció que él mismo podría haber tenido esa sospecha.

“Lo habría supuesto en el fondo de mi mente”, señaló Vance al referirse a la posibilidad de que el atentado hubiera sido parte de una conspiración.

“Fuerzas muy oscuras”

Vance fue todavía más específico al explicar cuál habría sido su interpretación personal de la muerte de Trump.

“Habría supuesto que fuerzas muy oscuras habían eliminado a Donald Trump justo cuando estaba a punto de regresar a la Casa Blanca”, dijo el vicepresidente.

A su juicio, un desenlace de ese tipo también habría golpeado la confianza en las instituciones estadounidenses.

“Habría habido una ilegitimidad en todo nuestro sistema político”, sostuvo Vance.

El vicepresidente vinculó una eventual muerte de Trump con una crisis de legitimidad política. Foto: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images.

La declaración se produjo en un podcast de aproximadamente una hora y diez minutos, donde el vicepresidente conversó con Crawford sobre distintos aspectos de su vida y sus creencias.