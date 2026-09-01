Jordania interceptó misiles balísticos iraníes: este era el lugar al que se dirigían

El ejército de Jordania informó sobre la interceptación de un ataque con misiles balísticos provenientes de Irán que ingresaron a su territorio. A través de un comunicado oficial, la institución militar confirmó que los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar diez proyectiles, previniendo afectaciones en zonas habitadas.

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De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la institución castrense: “los sistemas de defensa aérea de Jordania interceptaron a 13 misiles balísticos que penetraron en el espacio aéreo del reino”.

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El informe añadió que diez de ellos fueron destruidos durante el vuelo, mientras que otros tres “cayeron en áreas remotas, lejos de los centros poblados”, sin registrar víctimas ni personas lesionadas.

Reclamación de la Guardia Revolucionaria de Irán

Paralelamente, los Guardianes de la Revolución de Irán se atribuyeron la autoría de los disparos de proyectiles hacia territorio jordano.

A través de un comunicado difundido por el medio estatal Tasnim, la estructura militar iraní precisó que la ofensiva estuvo dirigida de manera directa contra instalaciones norteamericanas desplegadas en la región.

Irán atacó base militar de EE. UU. en Jordania y Estados Unidos responde con bombardeos. Foto: x/@clashreport

El pronunciamiento iraní sostuvo que el objetivo del bombardeo fue “la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Jordania, conocida como Camp Titin”. Dicho complejo de entrenamiento táctico se encuentra ubicado estratégicamente en la zona del golfo de Aqaba, en cercanías a los límites fronterizos con Israel y Arabia Saudita.

Respuesta militar y operaciones del Comando Central de EE. UU.

Frente a la escalada en el contexto regional, el Ejército de Estados Unidos confirmó la realización de maniobras tácticas de respuesta dirigidas contra posiciones estratégicas en territorio iraní.

La operación fue ejecutada por las fuerzas norteamericanas para neutralizar la capacidad operativa de las defensas adversarias.

Defensas aéreas de Jordania neutralizan ataque con misiles balísticos iraníes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre el alcance de estas acciones militares, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó a través de sus canales oficiales que “las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)”.

El organismo militar precisó que los impactos alcanzaron “sitios de defensa aérea, sistemas de radar, activos e instalaciones marítimas, capacidades para colocación de minas y sitios de comunicaciones”.

Vigilancia y monitoreo en las zonas fronterizas

Las autoridades del Reino de Jordania mantienen activados los protocolos de vigilancia en sus fronteras aéreas para detectar cualquier nueva incursión que amenace la seguridad nacional.

Jordania intercepta 10 misiles balísticos de Irán lanzados contra base de EE. UU. Foto: Strategic Systems Programs

El Gobierno jordano reiteró su determinación de proteger la soberanía de su espacio aéreo frente a las confrontaciones armadas entre actores internacionales.

Entre tanto, las agencias de inteligencia regionales continúan evaluando los daños causados en la infraestructura militar atacada. Las operaciones aéreas en la zona del golfo de Aqaba permanecen bajo estricta supervisión de los mandos aliados.

*Realizado con información de AFP.