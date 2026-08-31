“Vamos a golpearlos con fuerza”: Donald Trump amenaza a Irán tras lanzamiento de misiles

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, mientras la guerra volvía a estallar tras meses sin combates, según Fox News.

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“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

“Habrá una respuesta”, expresó el mandatario tras los ataques iraníes, que a su vez fueron una respuesta a bombardeos estadounidenses sobre una isla en el estrecho de Ormuz. Según la prensa oficial iraní, ese ataque dejó dos muertos.

President Trump says the United States will respond to the Iranian missile attack on U.S. forces overnight.



"We're going to hit them hard," President Trump told Fox News. "There will be a response." pic.twitter.com/sjLOLSxm4g — Trey Yingst (@TreyYingst) August 31, 2026

Trump había asegurado que “Irán es oficialmente una nación fallida” y pidió juzgar a sus líderes por “crímenes contra la humanidad”, horas después de un nuevo intercambio de ataques por una serie de bombardeos estadounidenses contra el país asiático.

“Irán es oficialmente una nación fallida. Está muerto. No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, no tienen divisa, no pagan a sus soldados o policías, su inflación es del 300 % y su cúpula está totalmente desmantelada y es incapaz de representar adecuadamente al país”, expresó.

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“Lo único que tienen son noticias falsas sobre una voluntad de matar a sus manifestantes y un buen repertorio de estupideces”, dijo, antes de indicar que las fuerzas de seguridad mataron “a más de 100.000 personas”. “Deben ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad (sic)”, aseveró.

El jefe de la Casa Blanca ha aseverado en varias ocasiones durante los últimos meses que Estados Unidos destruyó las capacidades militares de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel. A pesar de esto, los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

Donald Trump amenazó nuevamente a Irán. Foto: Semana/ Getty Images

El presidente iraní, Masud Pezeshkián, aseguró este lunes que continuar con la guerra contra Estados Unidos no beneficiará a su país, tras el primer cruce de ataques entre ambas partes en un mes.

Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes.

Seis meses después del inicio del conflicto, Irán mantiene un bloqueo sobre el estratégico paso marítimo y Washington persiste en un cerco contra puertos iraníes.

Estados Unidos había sugerido un giro hacia la presión económica en lugar de la acción militar, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak para impedir que Irán colocara más minas marinas en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán respondió con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que apuntaron, según Teherán, contra fuerzas estadounidenses. Sin embargo, más tarde, el presidente Pezeshkián abogó por el diálogo.

Donald Trump continúa su ofensiva contra Irán. Foto: Getty Images

“Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, declaró el presidente iraní antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

“Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto”, añadió, según un comunicado de la presidencia iraní.

*Con información de Europa Press.