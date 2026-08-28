Por medio de su cuenta personal de X, uno de los funcionarios del Gobierno informó sobre una reunión de alto nivel con un enviado especial del Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La orden del presidente De La Espriella empieza a cumplirse: grupo de extranjeros fue expulsado por Migración Colombia en Bucaramanga

Se trata del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien a través de sus redes sociales entregó detalles del encuentro con el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

“Encontré a un hombre de una calidez, amabilidad y espiritualidad excepcionales. Los colombianos de fe judía deben sentirse absolutamente seguros en Colombia. Protegidos como ciudadanos, con la garantía plena de ejercer su fe y su vida comunitaria sin temor a ser agredidos, perseguidos o estigmatizados”, dijo Lara.

Y agregó: “El Ministerio del Interior es garante de la libertad religiosa. Ese compromiso es firme y profundo”.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano expidió un comunicado en el que rechazó el antisemitismo que se ha vivido en algunos sectores del país.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza inequívocamente el antisemitismo, el odio contra las personas judías y toda forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia. No hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana”, señala uno de los puntos del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.