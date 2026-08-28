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Congreso revive debate por cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en Colombia

Condenados por graves crímenes contra menores podrían pasar al menos 20 años en prisión antes de revisión.

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Redacción Semana
28 de agosto de 2026 a las 11:50 a. m.
Sesión de Congreso Pleno.
Sesión de Congreso Pleno. Foto: Alejandro Acosta

Una nueva propuesta para castigar los crímenes más graves contra menores de edad llegó al Congreso. La representante Nataly Vélez radicó, junto a Cambio Radical, un proyecto de acto legislativo que busca establecer la prisión perpetua revisable para adultos responsables de casos de violación y asesinato de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa surge en medio de las cifras citadas en el proyecto: durante 2025 se habrían reportado cerca de 10.000 delitos sexuales contra menores y alrededor de 540 homicidios de niños y adolescentes, según registros de la Policía Nacional.

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La propuesta busca subsanar las observaciones formuladas por la Corte Constitucional cuando declaró inexequible el anterior acto legislativo sobre cadena perpetua.

El mecanismo contempla resocialización desde el inicio de la condena, control automático y la posibilidad de revisar la pena después de 20 años de prisión efectiva. Esa revisión no significaría libertad automática.