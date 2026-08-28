Manuel José Cepeda gana el premio de la IACL para la promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz

La Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL) anunció la creación y primera entrega del “Premio de la IACL para la promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz 2026”. Este galardón busca reconocer a quienes cooperan con los fines de la Carta de las Naciones Unidas y articulan el trabajo jurídico global para “estimular, en el ámbito del derecho constitucional, los estudios teóricos y comparados y la realización práctica de los principios democráticos”, así como fomentar el desarrollo de una sólida “conciencia constitucional y democrática” en la sociedad.
En esta edición inaugural, la distinción fue otorgada al reconocido expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda Espinosa. La junta directiva aseguró que el jurista “ha contribuido continuamente a lo largo de su carrera a la realización de los valores de la IACL, tales como la democracia, los derechos humanos y la paz”.
La organización subrayó el impacto del trabajo de Cepeda y aseguró que “ha logrado combinar sus actividades académicas con una sólida contribución a la sociedad a nivel nacional y global, fundamentada en el respeto por la democracia, los derechos humanos y la paz”.