Presidente De La Espriella anuncia millonaria recompensa por dos peligrosos criminales de las disidencias de Mordisco en Tolima

Desde el Tolima, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que ofrece hasta $ 1.000 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita la captura de Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyocué, alias Leonel o Amazonas.

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El mandatario de los colombianos hizo el anuncio en medio del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el departamento para atender la emergencia provocada por los incendios forestales.

Desde allí, el mandatario ordenó intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país y que colocan en jaque la tranquilidad de las comunidades.

“Narcoterroristas están aprovechando para cometer actos terroristas y ejecutar ataques con drones en el sur del Tolima, por eso tenemos dos objetivos prioritarios: alias Yamaha y alias Amazonas del Frente Geronimo Galeano, que delinquen en el sur del Tolima; tienen a hoy una recompensa por cada uno de $ 500 millones de pesos”, señaló el presidente de la República.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno nacional, ambos hombres son señalados de pertenecer al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, con presencia y accionar terrorista en el sur del Tolima.

La recompensa establecida es de $ 500 millones por cada uno, por información que permita dar con su ubicación y facilitar su captura.

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El presidente Abelardo De La Espriella ordenó intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Con esta medida, el Gobierno nacional busca fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Fuerza Pública y avanzar en la desarticulación de las estructuras que generan violencia e intimidación en el territorio.

“Se les acabó la fiesta. No vamos a permitir que incendien nuestra tierra ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses para expandir el terror”, manifestó De La Espriella.

El mandatario también hizo una precisión frente a las recompensas anunciadas durante su visita al departamento: por un lado, se ofrecieron hasta $ 50 millones por información que permita capturar a los responsables de provocar intencionalmente los incendios forestales.

La decisión representa un incremento significativo frente a la recompensa que ya había sido anunciada por la Gobernación del Tolima.

Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

A comienzos de agosto, la administración departamental había ofrecido hasta $ 100 millones de pesos por información que permitiera ubicar a alias Yamaha, alias Amazonas y alias Darwin, señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura Gerónimo Galeano.

Con el nuevo anuncio del Gobierno nacional, el mensaje desde el Tolima es contundente: la Fuerza Pública concentrará sus capacidades para perseguir a los responsables de hechos de violencia y recuperar el control territorial en las zonas afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales.

La ofensiva se suma a la creación de un grupo élite de investigación e inteligencia, ordenado por el presidente para identificar a quienes estarían detrás de los incendios provocados y llevarlos ante la justicia.