Este viernes, el departamento mantiene 13 incendios forestales, con focos activos y controlados, mientras la Gobernación activa nuevas medidas de respuesta tras el PMU realizado con el presidente de la República.

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Gobierno ordena grupo élite para identificar a los responsables

El Gobierno nacional ordenó poner en marcha un grupo élite especial para investigar los incendios que habrían sido provocados de manera intencional en el Tolima.

La decisión busca identificar a los responsables y avanzar en su captura.

La medida surgió luego de que se plantearan indicios de incendios provocados deliberadamente.

Las autoridades buscan establecer el origen de las conflagraciones y determinar quiénes estarían detrás de estos hechos.

El Gobierno también anunció recompensas de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios provocados.

La investigación se suma a las labores que adelantan las autoridades para atender las emergencias que continúan en diferentes municipios del departamento.

Los organismos de emergencia continúan atendiendo las conflagraciones registradas en diferentes zonas del departamento, mientras la Gobernación refuerza la respuesta institucional y se investigan indicios de incendios ocasionados de manera intencional. Foto: Alejandro Acosta

Incendios forestales hoy en Tolima: 13 emergencias en 12 municipios

El reporte de incendios forestales correspondiente a este viernes 28 de agosto muestra que la emergencia continúa distribuida en diferentes zonas del departamento.

En Suárez se registra un incendio con dos focos activos, mientras que en Carmen de Apicalá hay un incendio con tres focos activos.

En San Luis se reporta un incendio con cuatro focos controlados.

En Coello permanece un incendio con un foco activo y tres controlados. Venadillo registra dos incendios y seis focos, mientras que en Guamo hay un incendio con dos focos.

La situación también alcanza a Lérida, donde se reporta un incendio con un foco activo; Ambalema, con un incendio y dos focos activos; y Coyaima, con un incendio y un foco activo.

En Armero Guayabal se registra un incendio con dos focos activos y tres controlados.

Finalmente, Rovira presenta un incendio con tres focos activos y Cunday uno con dos focos activos.

El balance evidencia que, aunque algunos focos han podido ser controlados, todavía permanecen emergencias activas en distintos puntos del territorioo.

Estos hechos mantienen la presión sobre los organismos encargados de atender la situación.

La Gobernación del Tolima convocó de manera extraordinaria al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con el propósito de definir nuevas acciones frente a la emergencia y fortalecer la respuesta institucional.

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La situación se presenta después de que el departamento declarara la calamidad pública ante la emergencia generada por los incendios forestales.

En ese momento, las autoridades habían reportado 38 incendios activos en 16 municipios, una medida que buscó fortalecer la capacidad de respuesta y facilitar la gestión de recursos para atender la crisis.

En el PMU del 27 de agosto, Presidencia informó además que más de 50.000 hectáreas habían resultado afectadas por incendios forestales.

Cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. También reportó 2.660 productores afectados y pérdidas calculadas en 134.000 millones de pesos.