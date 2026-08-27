Nuevo balance de daños por el terremoto en Cali: las cifras siguen actualizándose

Con el propósito de actualizar las cifras de afectaciones registradas tras el terremoto, Cali dio a conocer un nuevo reporte en el que se detallan los daños y las acciones de atención desarrolladas en la ciudad hasta este 27 de agosto.

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Hasta el momento de este informe, el número de familias que han recibido una evaluación de daños y necesidades mediante el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) asciende a 35.280. Por otro lado, el total de familias reportadas como damnificadas es de 23.785.

En cuanto a las ayudas humanitarias, la cifra de recursos entregados alcanza las 447,5 toneladas, elementos que han sido destinados a brindar asistencia a las personas que se han visto perjudicadas por el sismo. Por su parte, 460 ciudadanos permanecen en alojamientos temporales gestionados.

La infraestructura también ha resultado gravemente afectada en la capital del Valle del Cauca. En total, las autoridades han realizado visitas a 1.216 edificaciones con el propósito de adelantar las verificaciones correspondientes. De ese número, 315 fueron identificadas como habitables, 548 como no habitables y 321 cuentan con uso restringido debido al alto riesgo que podrían representar sus condiciones estructurales.

Verificación estado edificaciones en Cali Foto: ALCALDÍA DE CALI / API

Uno de los principales problemas ocasionados por el terremoto son los escombros que quedaron tras los daños registrados en edificios y viviendas. Hasta la fecha, se han recolectado 53.573 toneladas de estos residuos. Asimismo, 458 casos fueron atendidos, 19 se encuentran en proceso de atención y 72 todavía esperan intervenciones por parte de los organismos correspondientes.

El número de personas afectadas continúa siendo uno de los factores que más preocupación genera. De acuerdo con la actualización, 21 personas todavía figuran como desaparecidas, mientras que 148 han recibido atención médica por heridas. Asimismo, 154 personas fallecieron durante la emergencia y los cuerpos de todas ellas ya fueron entregados a sus respectivas familias.

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En cuanto a los animales, la situación también ha dejado consecuencias. Según el balance, 36 animales murieron como consecuencia del terremoto, 227 fueron rescatados, 412 continúan reportados como desaparecidos y 410 fueron adoptados después de la emergencia.

Se espera que durante los próximos días el Gobierno Distrital de Cali continúe entregando actualizaciones sobre las diferentes cifras relacionadas con los efectos del fuerte movimiento telúrico. Aunque la ciudad ya dio por terminada la fase de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen las labores de atención a las familias damnificadas y avanzan hacia una nueva etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.