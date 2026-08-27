El comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tendrá un nuevo responsable.

Se trata del coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, quien hasta ahora se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El oficial ya tiene experiencia en Medellín, donde también ocupó el cargo de subcomandante hace dos años.

General Miguel Camelo sale de la Policía de Barranquilla en medio de crisis de seguridad y llega a Bucaramanga

Un cambio que no se veía desde el 2010

El relevo hace parte de los cambios anunciados por la Policía Nacional en los comandos regionales, tras la llegada del gobierno actual y de la nueva dirección de la institución.

Fajardo reemplazará al brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien pasará a comandar la Región 6 de la Policía Nacional, que comprende Antioquia, Córdoba y Chocó.

La llegada de Fajardo tiene un elemento particular: será el primer comandante en propiedad de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con rango de coronel en 16 años.

El último El último oficial con ese grado que estuvo al frente de esta unidad fue Luis Eduardo Martínez Guzmán, actualmente secretario de Seguridad de Antioquia, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2010 antes de continuar con su proceso de ascenso a general.

Llega un coronel al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: será el primero en 16 añoshttps://t.co/rhqCi3W4zx — El Colombiano (@elcolombiano) August 27, 2026

¿Quien es el coronel que llega a dirigir la Policía del Valle de Aburrá?

El nuevo comandante cuenta con formación como administrador policial y especialista en seguridad.

Dentro de su trayectoria aparecen cargos como subcomandante de las policías metropolitanas de Medellín y Bogotá, comandante del Departamento de Policía Vichada y agregado de Policía en Perú.

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, registra además 259 felicitaciones y 63 condecoraciones.

Otro elemento que rodea su llegada al Valle de Aburrá es que actualmente se encuentra realizando el curso de ascenso a general, proceso que está previsto para culminar en diciembre.

También cambia el comando de Policía Antioquia

El movimiento no se limita a la Policía Metropolitana. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán dejará el comando de la Policía Antioquia, después de permanecer cerca de un año en esa posición.

Su reemplazo será el coronel Luis Fernando Serna Zapata, quien llega desde la Unidad de Aviación Policial de la Dirección Antinarcóticos.

Serna lleva 27 años en la institución y cuenta con una especialización en administración aeronáutica de la Universidad Militar Nueva Granada.

En su trayectoria figuran, entre otros cargos, el de jefe del esquema de seguridad del Congreso de la República y jefe de Seguridad Operacional Aeronáutica.

Por ahora, no se ha informado cuál será el próximo destino del coronel Muñoz Guzmán.

Los cambios hacen parte de una renovación más amplia de la estructura de mando de la Policía Nacional.

El nuevo director de la institución, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, anunció más de 30 movimientos en jefaturas, regiones, direcciones y policías metropolitanas del país.

Entre ellos quedó definido el nombramiento de Richard Fajardo para el Valle de Aburrá.