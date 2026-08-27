TransMilenio aclaró qué pasó en video viral en el que una mujer rompe el parabrisas de un articulado

En las últimas horas comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video que muestra a una mujer atacando con un martillo los vidrios de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá. Las imágenes generaron múltiples reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron el comportamiento de la ciudadana.

¿Quiere elegir la voz del Metro? Bogotá abre votaciones para escoger los sonidos que se escucharán durante los recorridos

Sin embargo, aunque la grabación es auténtica, el hecho no ocurrió recientemente. TransMilenio aclaró que las imágenes corresponden a un incidente registrado el 7 de octubre de 2023, en el sector de Patio Bonito, en el suroccidente de la capital. Por esta razón, la entidad pidió a los ciudadanos verificar la fecha y el contexto de los contenidos antes de compartirlos como si se tratara de hechos actuales.

De acuerdo con los registros de aquel momento, la mujer protagonizó un altercado con el conductor de un vehículo del SITP. La situación habría comenzado después de que el bus presuntamente ocasionara un rayón al automóvil de la ciudadana.

La discusión terminó escalando hasta que la mujer tomó un martillo y comenzó a golpear diferentes partes del vehículo, en las imágenes se observa cómo impacta los vidrios, espejos y otras zonas del automotor, mientras el conductor permanece dentro de la cabina y solicita ayuda a través de la central de operaciones.

El episodio ocurrió en plena vía pública y fue registrado por personas que se encontraban en el lugar, la situación generó en su momento numerosas reacciones. Tras conocer el caso, TransMilenio rechazó cualquier manifestación de agresión o intolerancia y señaló que se adelantarían las investigaciones correspondientes para establecer con precisión qué había ocurrido y determinar las acciones que fueran necesarias.

La situación también generó una discusión en redes sociales alrededor de las condiciones de seguridad de los conductores del sistema, debido a que en ese entonces, representantes de trabajadores habían advertido sobre otros episodios de agresiones contra operadores del SITP, especialmente durante situaciones relacionadas con el ingreso de pasajeros o conflictos dentro de los vehículos.

¿Qué es el Regiotram? El ambicioso proyecto respaldado por Abelardo De La Espriella durante reunión con Galán

Aunque el video vuelve a generar indignación entre los usuarios, el llamado de las autoridades es a no presentar como reciente un hecho ocurrido hace casi tres años. La circulación de imágenes antiguas sin contexto puede generar confusión y dar la impresión de que se trata de un episodio ocurrido actualmente.

Por esto, antes de compartir este tipo de contenidos, resulta fundamental revisar la fecha original de publicación y consultar los canales oficiales de las entidades involucradas. En este caso, el video sí corresponde a un ataque real contra un bus del SITP, pero no se trata de un hecho ocurrido en 2026.