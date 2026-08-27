Hombre habría abusado y asesinado a su mamá en una casa de Bogotá: hay aterrador detalle de lo que hizo después del crimen

Un aterrador caso se registró en la ciudad de Bogotá: un hombre es señalado de abusar sexualmente de su mamá y asesinarla en una vivienda de la localidad de Kennedy. Tras la captura del sujeto, se han ido conociendo más detalles del hecho.

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El presunto agresor fue identificado como Cristian Leonardo Pinzón Méndez, quien fue detenido el pasado 21 de agosto en plena vía pública del barrio Las Margaritas.

De acuerdo con las autoridades, la víctima habría sido sometida a un periodo de violencia psicológica y física por parte de su hijo. Las investigaciones señalan que la intimidaba y le exigía dinero.

Así pasó un tiempo hasta que el pasado 14 de julio se consumó el atroz crimen que ha generado gran indignación. Ese día, al parecer, Pinzón Méndez abusó de su progenitora y posteriormente acabó con su vida.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

Pero no terminó ahí, ya que las pesquisas señalan que el hoy procesado, después del hecho, intentó ocultar la evidencia y hacer parecer que a su mamá no le había pasado nada. Para ello, supuestamente utilizó el celular de la víctima para enviar mensajes y una foto a sus familiares con el objetivo de hacerles creer que la mujer seguía viva.

De hecho, para la imagen le habría puesto un tapabocas a su mamá y con este intentó ocultar las lesiones que le habría provocado a la hora de acabar con su vida.

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El plan finalmente no le funcionó y el sujeto fue capturado en cumplimiento de una orden judicial. Tras esto, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo procesamiento.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El área del tiroteo quedó cerrada con cinta policial mientras avanza la investigación. Foto: Policía de Miami-Dade

Para sorpresa de las autoridades, el hombre no aceptó los cargos, pero un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.