Yenifer García murió mientras le hacían un tatuaje en una casa: su abogado sacó a la luz detalles de lo ocurrido

La muerte de Yenifer García Valencia, de 33 años, el pasado 15 de agosto continúa bajo investigación. La mujer se sometía a la última sesión de un tatuaje en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, y, para mitigar el dolor, fue sedada.

Presidente De La Espriella se reúne con la Corte Constitucional un día después de que aprobó la pensional de Petro

El caso ha generado especial atención por las circunstancias en las que se habría realizado la sedación.

Sebastián Gómez, abogado de la familia de la víctima, habló en City TV y se refirió a los elementos que ahora están siendo analizados para establecer qué ocurrió durante el procedimiento y quién o quiénes podrían tener responsabilidad.

Según explicó el abogado, la persona que habría realizado la sedación no contaría con certificación en anestesiología y sería auxiliar de enfermería.

Yenifer buscaba terminar un tatuaje de gran tamaño en su espalda y habría optado por la sedación debido al dolor que implicaba el procedimiento.

La intervención, además, no se habría realizado en un establecimiento médico, sino en una vivienda.

¿Qué le suministraron a Yenifer García?

Este es uno de los principales interrogantes que deberá resolver la investigación.

Tras lo ocurrido, las autoridades encontraron medicamentos que ahora forman parte del material analizado, puesto que habrían sido inyectados directamente en el brazo de la mujer.

Entre las sustancias mencionadas se encuentran ketamina y midazolam, aunque serán los análisis forenses de Medicina Legal los que establezcan cuáles fueron efectivamente administradas, las cantidades utilizadas y si tuvieron o no relación con la muerte de la mujer.

El representante aseguró que “hasta este momento se desconoce el paradero del presunto responsable. Sin embargo, se sabe que, para efectos de homicidio, en el Código Penal colombiano se establece una pena de 17 a 37 años de prisión”.

Por su parte, en diálogo con Blu Radio, la hermana mayor de la mujer, Claudia Marcela García, dijo:

“Hasta donde se tiene entendido, el supuesto anestesiólogo estuvo trabajando en el hospital de la Méderi como auxiliar de enfermería, pero él ya venía practicando en lo que se dice cirugías de garaje, prácticas de garaje, como que haciendo lipectomías, ‘bichopapadas’, algo así que le llaman [refiriéndose a bichetomía], pero, pues, ya venía practicando anestesias y un poco de cosas más, y, pues, mire quién vino a quedar en los brazos de este personaje”.

De acuerdo con las versiones conocidas del caso, durante la sesión Yenifer dejó de responder y las personas que estaban con ella intentaron auxiliarla. Posteriormente, se solicitó atención de emergencia, pero la mujer murió.

Ya se construye una de las primeras megacárceles del país: así avanza la obra

Familia busca que se determinen responsabilidades

Tras el fallecimiento, las autoridades adelantan las indagaciones e identificaron a las personas que se encontraban en el lugar durante el procedimiento.

Ahora será la Fiscalía la encargada de reconstruir lo ocurrido, determinar las actuaciones de cada una de las personas involucradas y establecer si existe mérito para avanzar con eventuales imputaciones.

El caso también puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de someterse a procedimientos de sedación fuera de ambientes clínicos y sin profesionales debidamente autorizados.

La Secretaría Distrital de Salud ha señalado que la aplicación de medicamentos anestésicos requiere condiciones específicas, personal habilitado y capacidad para atender inmediatamente cualquier complicación que pueda presentarse.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Yenifer espera que los análisis forenses permitan determinar qué sustancias recibió, quién se las suministró y qué provocó finalmente su muerte, elementos que serán clave para esclarecer el caso.