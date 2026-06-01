Lo que para algunos se ha convertido en una alternativa para evitar el dolor durante largas sesiones de tatuaje hoy está bajo la lupa de especialistas y autoridades sanitarias.

Anestesiólogos colombianos lanzaron una alerta pública por la realización de tatuajes bajo sedación en establecimientos no autorizados.

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El hallazgo en Bogotá que encendió las alarmas sobre los tatuajes bajo sedación

La preocupación surgió luego de que la Secretaría de Seguridad de Bogotá identificara un establecimiento en la localidad de Barrios Unidos donde se realizaban tatuajes bajo sedación.

Estos se realizaban sin contar con la habilitación necesaria para prestar servicios de salud.

A través de un mensaje público, la entidad advirtió que estos procedimientos no pueden efectuarse en cualquier lugar, incluso cuando exista presencia de personal sanitario.

“No se puede realizar sedación en cualquier lugar”, señaló la Secretaría de Seguridad al informar sobre el hallazgo durante operativos de inspección en la capital.

La entidad también pidió a los ciudadanos verificar que los establecimientos cumplan con las normas sanitarias antes de someterse a procedimientos que impliquen medicamentos anestésicos.

Tras conocerse el caso, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología solicitaron formalmente a la Secretaría Distrital de Salud investigar si existen más lugares en Bogotá que estén ofreciendo tatuajes bajo sedación sin autorización sanitaria.

Los gremios también pidieron revisar quiénes administran estos medicamentos, qué sustancias se utilizan y bajo qué condiciones se realizan los procedimientos.

La advertencia de los anestesiólogos se centra en un punto clave: la sedación es una modalidad de anestesia y requiere condiciones clínicas especializadas.

Según explicaron las organizaciones médicas, no se trata simplemente de administrar un medicamento para disminuir el dolor.

Es un procedimiento que exige monitoreo permanente, valoración previa y capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia.

Las sociedades científicas señalaron que la sedación puede producir alteraciones del estado de conciencia, compromiso de la vía aérea y depresión respiratoria.

En algunos casos, incluso podría requerirse intubación o un manejo anestésico más complejo.

Sociedades de anestesiología y autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de realizar tatuajes bajo sedación en establecimientos no habilitados, una práctica que motivó investigaciones, operativos de control y llamados urgentes a reforzar la vigilancia en Bogotá. Foto: Getty Images

Bogotá refuerza operativos contra procedimientos estéticos ilegales

La alerta por los tatuajes bajo sedación se produce en medio de una ofensiva del Distrito contra procedimientos estéticos realizados en lugares no habilitados.

Según la Secretaría Distrital de Salud, entre enero de 2025 y mayo de 2026 se recibieron 282 quejas relacionadas con servicios estéticos, de las cuales 194 estuvieron asociadas a establecimientos clandestinos o que operaban de manera irregular.

La entidad informó que durante la actual administración se han realizado más de 1.900 visitas de inspección y más de 800 operativos de control, que han permitido detectar procedimientos invasivos en sitios que no cumplen las condiciones sanitarias exigidas.

En el caso que originó la reciente alerta, la Alcaldía Local de Barrios Unidos confirmó el cierre de un establecimiento que era objeto de verificación por presuntos procedimientos bajo sedación.

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Crece el llamado a regular los tatuajes bajo sedación

Ante el aumento de estas prácticas, las organizaciones médicas propusieron instalar una mesa técnica con participación de la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y representantes científicos.

Lo anterior, para para analizar los riesgos y fortalecer los mecanismos de control.

Además, solicitaron campañas pedagógicas dirigidas a la ciudadanía para explicar que la sedación implica riesgos médicos reales y no debe asumirse como un procedimiento estético sin consecuencias clínicas.

La preocupación principal no gira únicamente alrededor del tatuaje.

Se tratar del uso de medicamentos capaces de comprometer funciones vitales cuando son administrados fuera de entornos preparados para atender emergencias.