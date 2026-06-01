La farmacéutica Novartis anunció resultados positivos de un ensayo clínico en fase avanzada que evalúa el uso de su medicamento Pluvicto, en una etapa más temprana del cáncer de próstata metastásico.

El estudio mostró que el fármaco logró retrasar de forma significativa la progresión de la enfermedad cuando se combinó con terapia hormonal estándar, en comparación con el tratamiento hormonal por sí solo.

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El ensayo clínico incluyó aproximadamente 1.144 pacientes en total, distribuidos de forma aleatoria en dos grupos: uno recibió Pluvicto junto con terapia estándar y el otro solo el tratamiento estándar (terapia hormonal + inhibidores de la vía androgénica).

De esos, cerca de 572 pacientes recibieron Pluvicto en combinación con el tratamiento estándar, mientras que otros 572 recibieron únicamente la terapia estándar.

Los resultados mostraron que el medicamento administrado junto con terapia hormonal fue capaz de retrasar de manera clara y significativa el crecimiento del cáncer.

Con esto se cumple con el objetivo principal del estudio frente al grupo que recibió únicamente tratamiento hormonal estándar.

Pluvicto es un medicamento radiofármaco, utilizado dentro de una terapia radioligando, que funciona al unirse específicamente a células cancerosas que expresan la proteína PSMA.

Una vez adherido, el medicamento emite radiación directamente sobre esas células, lo que permite dañarlas o destruirlas de manera más focalizada que otros tratamientos convencionales.

Este mecanismo lo convierte en una terapia dirigida, diseñada para reducir el impacto en tejidos sanos mientras actúa directamente sobre las células tumorales.

Actualmente, el fármaco ya está aprobado para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, una etapa más avanzada de la enfermedad.

Esto representa un cambio relevante en la estrategia de tratamiento del cáncer de próstata avanzado.

Además de frenar la progresión de la enfermedad, el estudio también mostró indicios de una posible mejora en la supervivencia general de los pacientes.

Esto sugiere que el tratamiento podría contribuir a prolongar la vida. Sin embargo, estos datos aún están en análisis y no han sido concluyentes.

La compañía planea presentar estos nuevos datos a las autoridades regulatorias durante este año, con la expectativa de ampliar su uso clínico.

Atención clínica en terapias contra el cáncer de próstata Foto: Getty Images

El cáncer de próstata metastásico sigue siendo un área con alta necesidad médica

El cáncer de próstata metastásico que deja de responder al tratamiento hormonal representa uno de los mayores desafíos en oncología.

La mayoría de los pacientes con enfermedad sensible a hormonas eventualmente progresan hacia esta fase resistente, donde las opciones terapéuticas se reducen significativamente.

En este contexto, se destaca la necesidad de terapias que actúen de manera diferente y logren retrasar la progresión de la enfermedad, un objetivo que Pluvicto busca abordar.

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La compañía también indicó que este es el tercer ensayo importante en el que Pluvicto muestra resultados sólidos, lo que refuerza su posicionamiento dentro de la terapia radioligando dirigida a PSMA.

Además, Novartis ya obtuvo aprobación en Estados Unidos para su uso en etapas más tempranas del cáncer de próstata avanzado y continúa investigando su aplicación en otros tipos de cáncer, como mama, pulmón y colon.

Paralelamente, está ampliando su capacidad de producción en instalaciones en Estados Unidos y Europa para responder a la creciente demanda del medicamento.