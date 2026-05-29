El Ministerio de Salud informó que Colombia reforzó la vigilancia epidemiológica y las medidas de control sanitario tras la declaratoria de emergencia internacional de la OMS por el brote del virus Bundibugyo en África.

La entidad reiteró que, hasta el momento, no se han identificado casos de esta enfermedad en el territorio nacional.

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Entidades territoriales activan vigilancia y respuesta sanitaria

El Ministerio señaló que las entidades territoriales deben fortalecer la vigilancia epidemiológica y la notificación inmediata de casos sospechosos.

También es necesario reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los servicios de salud.

Es importante mantener la coordinación y el seguimiento en los puntos de entrada internacionales del país, con el fin de garantizar la detección oportuna de cualquier evento inusual.

La autoridad sanitaria insistió en que los equipos de salud deben estar preparados para identificar posibles casos, aplicar aislamiento inmediato cuando sea necesario y garantizar una atención integral bajo protocolos de bioseguridad.

Además, recomendó mantener un monitoreo permanente de las alertas internacionales y las evaluaciones de riesgo emitidas por organismos multilaterales.

Todo esto unido a una comunicación clara y constante hacia la población.

El Ministerio de Salud anunció el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el país luego de la declaratoria de emergencia internacional de la OMS por el brote del virus Bundibugyo en África. Foto: Getty Images

Recomendaciones a la ciudadanía para prevenir riesgos y reducir exposición

A la población general, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de medidas básicas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Así como la limpieza y ventilación de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado.

También recomendó el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, particularmente si se está en contacto con personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

De igual forma, pidió evitar los viajes a zonas donde circula el virus.

Es necesario notificar de inmediato al personal de salud si se ha tenido exposición o contacto con personas sospechosas, buscando atención médica oportuna.

El Ministerio advirtió además sobre la importancia de evitar el contacto con animales silvestres que puedan ser reservorios del virus, como murciélagos frugívoros y primates, así como no consumir carne cruda o de origen silvestre no segura.

También insistió en evitar el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas enfermas o con síntomas compatibles con Ébola.

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Finalmente, la entidad pidió consultar oportunamente los servicios de salud ante síntomas como fiebre, debilidad, dolor muscular, diarrea, vómito o sangrado.

Se debe permitir el seguimiento de las autoridades sanitarias en caso de contacto con un caso sospechoso o confirmado, incluyendo el monitoreo durante un periodo de hasta 21 días.

El Ministerio de Salud reiteró que la OMS no recomienda restricciones generales a los viajes ni al comercio internacional, pero sí enfatiza la necesidad de mantener la vigilancia activa y la preparación del sistema sanitario.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de fuentes oficiales para evitar desinformación.