Familia de joven que murió tras hacerse un tatuaje en importante feria en Medellín anuncia acciones legales

Este viernes, a las 12 del mediodía, se realizarán las honras fúnebres de Juan Felipe Palacio Vélez, el joven de 26 años que murió por complicaciones de una infección que, según sus familiares, adquirió tras hacerse un tatuaje en una importante feria en Medellín.

De acuerdo con lo que dio a conocer su mamá, la reconocida fiscal Alexandra Vélez, Juan Felipe asistió a Expotatuaje, en el centro de eventos de Plaza Mayor, para realizarse un dibujo de gran tamaño en una de las piernas.

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Estuvo bien durante el fin de semana, pero el lunes empezó a sentirse indispuesto, por lo que el martes su mamá llamó a la línea de emergencia 123 para que le brindaran ayuda.

“Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo (sic), que respirara, pero cuando llega al Hospital General, llega con muerte cerebral. Se le para el corazón definitivamente ayer (miércoles) a las 7:30 a. m.”, contó la fiscal en diálogo con Blu Radio.

Sobre las causas de la infección, la fiscal Vélez indicó que el médico que atendió a su hijo le aseguró que tenía “una infección provocada por el tatuaje”.

Por lo que se conoció, Juan Felipe era un amante de los tatuajes y no era la primera vez que se sometía a una de estas intervenciones. Incluso, su deseo era hacerse la imagen de un mago que le cubriera toda la pierna.

Pero según denunció la fiscal Vélez, en la feria a la que fue su hijo, que es multitudinaria y a la cual habrían asistido todo el fin de semana unas 120.000 personas, “hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor”.

Medellín. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Allá tatúan a una persona en esas condiciones y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”, dijo la fiscal, de acuerdo con El Colombiano.

Tras lo ocurrido con el hijo de la fiscal, el abogado de la familia, Michell Pineda, aseguró que tomarán acciones para que los responsables sean llevados ante la justicia.

“Lo ocurrido es un caso clarísimo de un homicidio culposo, acá no se cumplían los requerimientros mínimos de aseo, razón por la cual tendrán que asumir las responsabilidades que les corresponden, la Alcaldía de Medellín igual que Plaza Mayor”, dijo.

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Entre tanto, aún no se conoce un pronunciamiento oficial ni de los organizadores del evento ni de la Alcaldía de Medellín. Lo que sí se sabe es que este viernes habrá reuniones para determinar el camino qie tomarán, mientras la fiscal Alexandra Vélez y su familia le dan el último adiós a Juan Felipe.

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