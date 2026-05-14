Medellín

Medellín pone la lupa en arrendamientos tipo Airbnb: esto están revisando en las visitas

Las autoridades antioqueñas intensificaron las inspecciones en apartamentos de El Poblado destinados a renta corta.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

14 de mayo de 2026 a las 10:52 a. m.
Los ojos de las autoridades se enfocaron en el barrio El Poblado.
Los ojos de las autoridades se enfocaron en el barrio El Poblado. Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que, junto con la Policía Nacional, fortalecieron los operativos de inspección, vigilancia y control en edificios de El Poblado, en donde los apartamentos son destinados a renta corta, también conocidos como arrendamientos tipo Airbnb.

No son solo los Airbnb: Alcaldía de Medellín anuncia controles en alojamientos de renta corta

Las autoridades antioqueñas confirmaron que no se trata de una prohibición o algún tipo de restricción especial; es un fortalecimiento a las inspecciones y verificaciones para identificar la regularidad de estos apartamentos.

Durante las visitas, las autoridades verificarán:

  • Que los apartamentos tengan permisos autorizados para actividades turísticas.
  • Que el uso del inmueble coincida con las licencias urbanísticas aprobadas.
  • Que se respeten los reglamentos de propiedad horizontal.
  • Que los inmuebles cumplan las condiciones legales para alojamiento temporal.
Panorámica de Medellín.
Se enfocaron en edificios en donde los apartamentos están destinados a este tipo de arrendamientos. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Además, la Alcaldía confirmó que avanza un cruce de información con Migración Colombia para identificar inmuebles donde se hospedan extranjeros y detectar posibles estadías menores a 30 días que no estén reportadas oficialmente.

“Este cruce de información (…) mejora la trazabilidad de estas actividades y (permite) avanzar en acciones de vigilancia sobre inmuebles que podrían estar funcionando al margen de la normatividad”, señaló el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Alertas de la ciudadanía

Estas medidas preventivas por parte de las autoridades les han permitido atender a las secretarías competentes 71 solicitudes de la ciudadanía. Según la Alcaldía, las quejas estuvieron relacionadas con perturbación a la convivencia en estos edificios.

Además, confirmaron 18 peticiones de verificación por posibles irregularidades en el uso del suelo.

La Alcaldía confirmó que estas fueron las motivaciones para llevar a cabo estas inspecciones. El secretario Velásquez Correa reveló que ya han evidenciado presuntas irregularidades en los predios.

“Hemos identificado posibles prácticas para evadir controles, como contratos de arrendamiento superiores a 30 días que estarían siendo utilizados para ocultar actividades de renta corta o alojamiento turístico sin las autorizaciones correspondientes”, declaró el secretario.

Documentos que están revisando

Los propietarios y administradores deben alistar los siguientes documentos en donde las autoridades colocaron la lupa:

  • Registro Nacional de Turismo (RNT)
  • Permiso en el reglamento de propiedad horizontal
  • Reporte de extranjeros
  • Uso autorizado del inmueble

El llamado de la Alcaldía de Medellín es a recordar que los administradores de las edificaciones deben reportar y no permitir actividades de renta corta que incumplan los reglamentos de propiedad horizontal o las condiciones autorizadas para los inmuebles.

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