Medellín pone la lupa en arrendamientos tipo Airbnb: esto están revisando en las visitas

La Alcaldía de Medellín anunció que, junto con la Policía Nacional, fortalecieron los operativos de inspección, vigilancia y control en edificios de El Poblado, en donde los apartamentos son destinados a renta corta, también conocidos como arrendamientos tipo Airbnb.

No son solo los Airbnb: Alcaldía de Medellín anuncia controles en alojamientos de renta corta

Las autoridades antioqueñas confirmaron que no se trata de una prohibición o algún tipo de restricción especial; es un fortalecimiento a las inspecciones y verificaciones para identificar la regularidad de estos apartamentos.

Durante las visitas, las autoridades verificarán:

Que los apartamentos tengan permisos autorizados para actividades turísticas.

Que el uso del inmueble coincida con las licencias urbanísticas aprobadas.

Que se respeten los reglamentos de propiedad horizontal.

Que los inmuebles cumplan las condiciones legales para alojamiento temporal.

Se enfocaron en edificios en donde los apartamentos están destinados a este tipo de arrendamientos. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Además, la Alcaldía confirmó que avanza un cruce de información con Migración Colombia para identificar inmuebles donde se hospedan extranjeros y detectar posibles estadías menores a 30 días que no estén reportadas oficialmente.

“Este cruce de información (…) mejora la trazabilidad de estas actividades y (permite) avanzar en acciones de vigilancia sobre inmuebles que podrían estar funcionando al margen de la normatividad”, señaló el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Alertas de la ciudadanía

Estas medidas preventivas por parte de las autoridades les han permitido atender a las secretarías competentes 71 solicitudes de la ciudadanía. Según la Alcaldía, las quejas estuvieron relacionadas con perturbación a la convivencia en estos edificios.

Además, confirmaron 18 peticiones de verificación por posibles irregularidades en el uso del suelo.

La Alcaldía confirmó que estas fueron las motivaciones para llevar a cabo estas inspecciones. El secretario Velásquez Correa reveló que ya han evidenciado presuntas irregularidades en los predios.

“Hemos identificado posibles prácticas para evadir controles, como contratos de arrendamiento superiores a 30 días que estarían siendo utilizados para ocultar actividades de renta corta o alojamiento turístico sin las autorizaciones correspondientes”, declaró el secretario.

Documentos que están revisando

Los propietarios y administradores deben alistar los siguientes documentos en donde las autoridades colocaron la lupa:

Registro Nacional de Turismo (RNT)

Permiso en el reglamento de propiedad horizontal

Reporte de extranjeros

Uso autorizado del inmueble

El llamado de la Alcaldía de Medellín es a recordar que los administradores de las edificaciones deben reportar y no permitir actividades de renta corta que incumplan los reglamentos de propiedad horizontal o las condiciones autorizadas para los inmuebles.