Gente

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

El hombre habló de las consecuencias que le trajo el tema, sin que las personas entendieran el trasfondo de su acción.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 2:59 p. m.
Arrendador de Medellín expuso situación.
Arrendador de Medellín expuso situación. Foto: X: @Elolfato - API - Montaje SEMANA

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín causaron un alboroto gigante en las plataformas digitales, luego de que se hablara del impacto socioeconómico que estaba teniendo la ciudad paisa con la llegada de miles de turistas.

El fin de semana del 23 al 25 de enero dio bastante de qué hablar en redes sociales, pues se expuso una situación incómoda que estaban viviendo cientos de personas que visitaban Antioquia. Muchos alegaron que los precios de los arrendamientos en Airbnb y hoteles estaban desbordados, al punto de considerarse una usura.

Este tema fue denunciado por varios usuarios, quienes recibieron respaldo por las autoridades correspondientes, tratando de evitar robos o pagos elevados en medio de un evento que prometía una experiencia distinta. La ola mediática se volcó a uno de los dueños de estos apartamentos, quien habría puesto un precio de 98 millones de pesos por el alquiler del fin de semana.

Arrendador dice que le cerraron “su Airbnb en Medellín por lo que está pasando”, tras escándalo de sobrecostos en concierto de Bad Bunny

El hombre, identificado como Sebastián Barrada, compartió un video en redes sociales, pronunciándose sobre lo que estaba sucediendo con su caso. Pese a que fue entrevistado por TeleMedellín, decidió dar su versión, exponiendo las consecuencias de lo vivido.

Según explicó, su historia fue la que más viral se hizo, por lo que quería aclarar lo que pasó y contar el detrás del costoso precio que le puso al inmueble para dicho fin de semana. Aunque entendía la molestia, su intención nunca fue sacar dinero o cobrar ese valor.

“El caso más famoso es el mío y se hizo viral. Yo sé que la chica no lo hizo con la intención de perjudicarme, pero se volvió demasiado viral el caso de mi alojamiento”, dijo al inicio.

Airbnb me penaliza, entre comillas, me baja visualización si yo bloqueo unas fechas. Si yo le rento o hago una reserva por afuera, yo no bloqueo la fecha y entonces lo que hago es subir el precio exageradamente caro para que nadie lo reserve”, explicó.

En su punto de vista, Barrada no entendió por qué la aplicación mostró su servicio, ya que este tipo de precios no eran lo que el público deseaba. Al existir una alta demanda, se cree que se arrojó la opción a lo largo del tiempo.

“Quién va a pagar $ 100 millones, por Dios, por cuatro noches, es una estrategia para que no me baje visualización a mis anuncios. Como no hay nada que rentar, salen esos anuncios que no deberían ni salir, entonces sale el mío”, comentó.

En cuando a lo que pasó con las denuncias a su cuenta, el hombre explotó contra los políticos que se pronunciaron, ya que consideraba que era innecesario y terminaba afectándolo.

Ahí es donde entra lo que sí me empu$#, que me da rabia, y es que estos politiqueros que ya están en fecha de elecciones quieren sacar el pecho por Medellín, por una ciudad que no hacen nada”.

El arrendador paisa no dudó en exponer su incomodidad, ya que el anuncio se viralizó y fue compartido por muchas personas, al punto de que lo atacaron y señalaron sin entender el trasfondo de la decisión. Esto llevó a que su cuenta fuera suspendida por la aplicación, causándole daños a su forma de ingreso.

“Le doy trabajo a un montón de gente que rodea este negocio. Yo no estoy robándole a nadie, entiendo que sí hay gente que hace eso, pero la chica del video ni me preguntó ni me escribió.. y está todo el mundo publicando mi anuncio sin ninguna autorización, diciendo que soy el más usurero de Medellín”, dijo.

“Me denunciaron, todo el mundo me está denunciando y me suspendieron mi cuenta de Airbnb, dejándome sin forma de trabajar. Me dejaron jodido”, concluyó.

