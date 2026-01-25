Medellín

Arrendador dice que le cerraron “su Airbnb en Medellín por lo que está pasando”, tras escándalo de sobrecostos en concierto de Bad Bunny

Durante este fin de semana se han presentado irregularidades en las reservas de los alojamientos en la capital antioqueña.

25 de enero de 2026, 9:50 p. m.
El cierre se habría presentado el 23 de enero.
El cierre se habría presentado el 23 de enero. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil: @estebanninoc

Del 23 al 25 de enero de 2026, la ciudad de Medellín acoge a cientos de ciudadanos que llegaron de todas partes de Colombia al concierto del cantante de reguetón Bad Bunny.

Sin embargo, durante este fin de semana se han presentado irregularidades en los alojamientos donde los turistas denunciaron cancelaciones de sus reservas en la plataforma de Airbnb.

Según denuncias conocidas por las autoridades, los costos de alojamientos por estos días oscilan entre $ 1.400.000 por noche, mientras que otros valores alcanzan los $ 13.322.730 en un alojamiento en El Poblado y hasta $ 73.584.040 por una casa ubicada en Las Palmas.

Arrendador explicó por qué pidió 98 millones de pesos por alojamiento en Medellín, durante concierto de Bad Bunny; defendió el costoso precio

En medio de este escándalo, un arrendador de la capital de Antioquia, identificado como Esteban Nino, mostró en sus redes sociales un proceso policial sobre el cierre de su apartamento que alquila a través de Airbnb.

“Me cierran mi Airbnb en Medellín por lo que está pasando. Llegó la policía, nos quiere hacer el sellamiento del apartamento que supuestamente está incumpliendo el manual de convivencia de la propiedad”, manifestó inicialmente en un video publicado el 23 de enero.

El arrendador manifestó que tiene ante el Gobierno nacional todos los documentos vigentes que se necesitan para poder arrendar su apartamento por días de forma legal.

“No se presentó nada de la Alcaldía ni inspector de Policía, como la ley lo dice”, dijo el hombre al agregar que el oficial le preguntó en medio del procedimiento si tenía algo que decir, a lo que él le respondió:

“Tengo todos los documentos que la ley colombiana exige para hacer rentas cortas. La policía, muy educada, me explicaron todo, pero decidieron creerle al edificio cuando todo está legal ante el Gobierno”, mencionó.

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Ante el cierre de su apartamento, el empresario decidió acercarse a la Inspección de Policía 9B y comisaría de familia 9 El Salvador para conocer si el procedimiento fue legítimo.

“Vamos a ir a una de las estaciones de Policía que hay acá a hablar con el inspector, a que nos colabore. Esta es la estación. Nos dieron el correo del parcero para que le mandemos todos los documentos para analizar si el proceso sí fue legítimo, hecho de buena forma”, puntualizó Esteban Nino en su video sin mayores explicaciones.

