Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

En los últimos días, usuarios de las plataformas para alquiler de alojamiento en la ciudad de Medellín han denunciado una serie de irregularidades que se han generado debido a la cancelación de reservas, a pocas horas del concierto del cantautor Bad Bunny, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín la noche del 23 de enero de 2026.

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Los afectados denuncian que, tras recibir la cancelación, los precios para una nueva reserva han alcanzado valores millonarios.

Tras el anuncio de la SIC sobre el inicio de las investigaciones por las denuncias recibidas, las dos empresas que cuentan con el mayor porcentaje de clientes en el país se han pronunciado.

#Atención 🚨 Ante la alta afluencia de turistas en Medellín por el concierto de Bad Bunny, la SIC advierte a los prestadores de alojamiento que cancelar reservas de forma unilateral puede vulnerar los derechos de los consumidores y ser sancionado por la autoridad. pic.twitter.com/moFSryJKiB — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) January 22, 2026

En una información compartida por El Tiempo, Booking.com señaló que la empresa cuenta con una serie de normas y procesos para dar seguimiento a los casos y a las denuncias presentadas a través de las redes sociales en los últimos días.

Booking compartió su posición sobre el reciente escandalo. Foto: Shutterstock (Suministradas por Booking.com)

“Aunque los alojamientos tienen control total sobre su disponibilidad y los precios que publican en Booking.com, contamos con directrices y códigos de conducta estrictos. Si tenemos conocimiento de alguna práctica que infrinja nuestros términos y condiciones, podemos tomar las medidas necesarias, lo que puede incluir solicitar al socio que actúe de forma justa y respete las reservas que ya ha confirmado a nuestros clientes comunes, o ofrecer alternativas viables.”

Por su parte, Airbnb, al ser consultado por SEMANA, indicó que la marca cuenta con una serie de políticas mediante las cuales se pueden imponer tarifas de cancelación y otras consecuencias, como bloquear el calendario en las fechas en las cuales se presentó la anulación de la reserva.

“Si bien las cancelaciones por los anfitriones son poco frecuentes y algunas están fuera de su control, la plataforma Airbnb entiende que algunas cancelaciones pueden alterar los planes de los huéspedes y socavar la confianza dentro de la comunidad Airbnb, destacó la marca. Por estas razones, si un anfitrión cancela una reserva confirmada o si se determina que el anfitrión es responsable de una cancelación en virtud de la Política de cancelación del anfitrión para Alojamientos, la plataforma puede imponer tarifas de cancelación y otras consecuencias, como bloquear el calendario del anuncio para impedir que el anfitrión acepte otra reserva para ese anuncio específico en las fechas afectadas.

AIRBNB sentó su posición frente al escandalo de precios elevados. Foto: COLPRENSA

Por último, la empresa anunció las opciones y las asistencias con las cuales pueden contar los afectados o las personas que utilizan sus servicios.

En caso de cancelaciones por los anfitriones, los huéspedes siempre pueden contar con la asistencia de Airbnb, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, o acceder al Centro de ayuda de Airbnb".