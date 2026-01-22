Economía

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Por medio de dos comunicados se dio a conocer la posición de las empresas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 1:55 a. m.
Por medio de un comunicado dieron a conocer las opciones que tienen los afectados.
Por medio de un comunicado dieron a conocer las opciones que tienen los afectados. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En los últimos días, usuarios de las plataformas para alquiler de alojamiento en la ciudad de Medellín han denunciado una serie de irregularidades que se han generado debido a la cancelación de reservas, a pocas horas del concierto del cantautor Bad Bunny, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín la noche del 23 de enero de 2026.

SIC lanza seria advertencia a dueños de alojamientos en Medellín, tras cancelación masiva de reservas: podrían multarlos

Los afectados denuncian que, tras recibir la cancelación, los precios para una nueva reserva han alcanzado valores millonarios.

Tras el anuncio de la SIC sobre el inicio de las investigaciones por las denuncias recibidas, las dos empresas que cuentan con el mayor porcentaje de clientes en el país se han pronunciado.

En una información compartida por El Tiempo, Booking.com señaló que la empresa cuenta con una serie de normas y procesos para dar seguimiento a los casos y a las denuncias presentadas a través de las redes sociales en los últimos días.

Empresas

Puesto de perros calientes fue vendido por 450 millones de dólares; conozca los detalles del multimillonario negocio

Empresas

Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO)

Empresas

Las pymes concentran el 99 % del tejido empresarial de Bogotá y sostienen el empleo: “Dejaron de ser un actor marginal”

Empresas

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Empresas

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Empresas

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Empresas

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Empresas

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

Cápsulas

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Emprendimiento

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

Booking presentó su estudio sobre 'Predicciones de viaje 2026' (OJO usar las fotos solo para notas de Booking)
Booking compartió su posición sobre el reciente escandalo. Foto: Shutterstock (Suministradas por Booking.com)

“Aunque los alojamientos tienen control total sobre su disponibilidad y los precios que publican en Booking.com, contamos con directrices y códigos de conducta estrictos. Si tenemos conocimiento de alguna práctica que infrinja nuestros términos y condiciones, podemos tomar las medidas necesarias, lo que puede incluir solicitar al socio que actúe de forma justa y respete las reservas que ya ha confirmado a nuestros clientes comunes, o ofrecer alternativas viables.”

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Por su parte, Airbnb, al ser consultado por SEMANA, indicó que la marca cuenta con una serie de políticas mediante las cuales se pueden imponer tarifas de cancelación y otras consecuencias, como bloquear el calendario en las fechas en las cuales se presentó la anulación de la reserva.

“Si bien las cancelaciones por los anfitriones son poco frecuentes y algunas están fuera de su control, la plataforma Airbnb entiende que algunas cancelaciones pueden alterar los planes de los huéspedes y socavar la confianza dentro de la comunidad Airbnb, destacó la marca. Por estas razones, si un anfitrión cancela una reserva confirmada o si se determina que el anfitrión es responsable de una cancelación en virtud de la Política de cancelación del anfitrión para Alojamientos, la plataforma puede imponer tarifas de cancelación y otras consecuencias, como bloquear el calendario del anuncio para impedir que el anfitrión acepte otra reserva para ese anuncio específico en las fechas afectadas.

AIRBNB
AIRBNB sentó su posición frente al escandalo de precios elevados. Foto: COLPRENSA

Por último, la empresa anunció las opciones y las asistencias con las cuales pueden contar los afectados o las personas que utilizan sus servicios.

En caso de cancelaciones por los anfitriones, los huéspedes siempre pueden contar con la asistencia de Airbnb, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, o acceder al Centro de ayuda de Airbnb".

Más de Empresas

Problemas de seguridad en Airbnb

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Amigos disfrutando de perritos calientes mientras acampan al aire libre por la noche, hombre vertiendo mostaza sobre su perrito caliente

Puesto de perros calientes fue vendido por 450 millones de dólares; conozca los detalles del multimillonario negocio

Martín Ravelo asumió la presidencia de la USO.

Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO)

Exconcejal de Bogotá Nelson Cubides.

Las pymes concentran el 99 % del tejido empresarial de Bogotá y sostienen el empleo: “Dejaron de ser un actor marginal”

Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo.

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Según datos del gremio Acoplásticos, el uso de las bolsas plásticas en los mercados formales ha caído más de un 60 %.

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Drogas La Rebaja cuenta actualmente con 1017 puntos de venta en todo el país. El presidente Gustavo Petro ha dicho que estos establecimientos comerciales serán destinados a la distribución de los medicamentos del mercado institucional, es decir, como dispensarios, y así llegar a las zonas apartadas del país. Foto: Copservir / El País.

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

IATA envió un duro comunicado

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

Noticias Destacadas