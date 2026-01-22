Son miles los colombianos que tenían planeado asistir este fin de semana al concierto de Bad Bunny en Medellín y que están viviendo un verdadero viacrucis, debido a la masiva cancelación de alojamientos por parte de anfitriones de Airbnb y otras plataformas de hospedaje. En redes sociales se han expuesto casos en los que aseguran que esta situación está motivada por el aumento de los precios de los alojamientos.

Muchos de los anfitriones han optado por cancelar reservas hechas desde hace meses, reembolsar parcial o totalmente el dinero y aumentar la tarifa de sus alojamientos, ante la alta demanda de estadías en Medellín por el evento, que tendrá lugar este viernes, sábado y domingo.

Esta es la advertencia que hizo la SIC Foto: Getty Images via AFP

Tras la situación y las constantes denuncias a través de redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció frente a lo sucedido.

Advirtió a los distintos prestadores de alojamiento, incluidas las viviendas turísticas, que existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas o consumidores, para no incurrir en infracciones que podrían acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, equivalentes a cerca de 3.500 millones de pesos.

“Este tipo de prácticas, además de resultar contrarias a los deberes y derechos que rigen las relaciones de consumo, pueden constituir infracciones graves que pueden ser objeto de sanciones consecuentes con la conducta violatoria”, precisó la SIC.

Además, señaló que, en caso de que el prestador del servicio incumpla la reserva pactada o cualquier otro servicio turístico ofrecido o contratado con el consumidor, tendrá la obligación, a elección del turista, de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido, conforme al artículo 63 de la Ley General del Turismo, Ley 300 de 1996.

Dada esta situación, la SIC instó a los ciudadanos afectados a interponer una denuncia en el organismo, en el siguiente link https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/pqrsf, en el que puede acceder al formulario, en donde debe hacer llegar la información y pruebas de los hechos.

