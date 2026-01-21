Aranceles

“Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”: Bruce Mac Master, sobre aranceles de Ecuador al país

El presidente de la Andi recordó los acuerdos que existen desde 1969, para importar y exportar productos entre las dos naciones. Este fue el llamado que hizo a los gobiernos.

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 10:23 p. m.
Bruce Mac Master. presidente de la Andi
Bruce Mac Master. presidente de la Andi Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles a Colombia y con un tope alto: del 30 %, ante lo que considera “falta de reciprocidad y acciones firmes” relacionadas con la seguridad y el poco compromiso para enfrentar el narcotráfico”.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas es la de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien manifestó su inconformidad y preocupación con el anuncio, que a su juicio, perjudicará a trabajadores, consumidores y productores.

Mac Master recordó que desde 1969 existen acuerdos de reciprocidad, para llevar y traer productos de ambas naciones, por lo que hizo un llamado a los gobiernos a que solucionen las diferencias por las vías diplomáticas y no a través de medidas que impactan más a los ciudadanos y empresas.

SEVILLE, ANDALUSIA, SPAIN - JUNE 29: The President of Ecuador, Daniel Noboa during the meeting held today. On June 29, 2025 in Seville, Andalusia, Spain. The President of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno, has held an institutional meeting at the Palacio de San Telmo with the President of Ecuador, Daniel Noboa. The meeting strengthens the ties of cooperation between Andalusia and the Latin American country, addressing issues of common interest. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images) Foto: Europa Press via Getty Images

Un mundo convulsionado y ahora países vecinos enfrentados

En el pronunciamiento de Mac Master resaltó que ya el mundo está demasiado convulsionado, como para que ahora también los países de la región se enfrenten. En ese sentido, puso de manifiesto la existencia de sendos acuerdos, como el de la Comunidad Andina (CAN), a través del cual, las naciones que lo firmaron tienen libre comercio entre ellos. Allí está Colombia y Ecuador, al igual que Perú y Bolivia.

Precisamente, dichos acuerdos lo que establecen es la exención de aranceles para las importaciones que provienen de los países andinos.

El café ha liderado en el 2025 las exportaciones en la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Exportaciones de Colombia a Ecuador se verían afectadas por aranceles del 30 % Foto: Jorge Orozco / El País

Mucho que solucionar de parte y parte

Mac Master enfatizó en que, “si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entre los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos, entre estados, para poder solucionarlos”.

La invitación del directivo gremial es a que se enfrente el tema del narcotráfico y el contrabando, con el esfuerzo regional. Es más, “debe ser un propósito común de la región”.

Mac Master afirma que “contar con los países vecinos y aliados en esta tarea debería ser una garantía, teniendo en cuenta la relación histórica y el esfuerzo conjunto que han realizado ambos países para enfrentar este flagelo que tanto afecta a la sociedad y al progreso de las naciones”.

Pero además, enfatizan en que “no resulta conveniente desconocer las normas y alianzas vigentes en materia comercial, ya que estas relaciones son esenciales para la cooperación, la inversión y el fortalecimiento del desarrollo”.

Noticias Destacadas