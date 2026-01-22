Ministro de Minas anuncia la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Durante una rueda de prensa, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la fecha en la que se hará efectiva la baja en el precio de la gasolina en Colombia. Comentó que la reducción entrará en vigencia desde el 1 de febrero.

Adicional a ello, en sus declaraciones, Palma aseguró que no entiende a la oposición política del país, dado que hubo múltiples detractores sobre la reducción del precio del hidrocarburo.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que a partir del 1 de febrero se hará efectiva la reducción en el precio de la gasolina en todo el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FbsQNYnM0K — Revista Semana (@RevistaSemana) January 22, 2026

Además, indicó que la subida que se hizo desde el inicio de este Gobierno se dio tras el desmonte de los subsidios que cubrían el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). También lanzó una pulla al gobierno de Iván Duque, asegurando que mantenía un “precio ficticio” de la gasolina, que era subsidiado con el presupuesto de la Nación y recursos de todos los colombianos.

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

Es importante tener en cuenta que esta reducción en el precio se hará de forma gradual, con cuentas claras y sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni macroeconómica del país, por lo que se podrían esperar nuevas bajas. Sin embargo, solo está confirmada la baja del 1 de febrero.

La cartera también indico que la disminución será progresiva, con “cuentas claras”. Foto: Pixabay/Presidencia/Montaje:SEMANA

También aclaró que la medida no es improvisada y que la baja es una decisión estructural y previamente planeada con los distintos organismos del Gobierno nacional.

Pese a que el Gobierno nacional tomó la decisión de reducir el precio de la gasolina, es importante recordar que el FEPC sí cerraría con un hueco fiscal.

Dólar amanece a la baja en Colombia y con poco movimiento: valor de este 22 de enero

Los saldos financieros del último reporte de Ecopetrol demostraron que, al cierre de septiembre del 2025, la cuenta por cobrar del FEPC estaba en el orden de los 3,3 billones de pesos, que fue un incremento de unos 0,8 billones en comparación con el segundo trimestre del 2025.

Pese a la decisión, muchos apuntan a que el Gobierno podría estar utilizando la estrategia de la reducción como beneficio electoral, dado que este año termina el periodo presidencial y hay elecciones para elegir presidente y Congreso. Después de todo, el retraso en la baja es de unos 24 meses desde que se cerró la brecha en el fondo.