Divisas

Dólar amanece a la baja en Colombia y con poco movimiento: valor de este 22 de enero

Así fluctúa la moneda estadounidense en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 1:49 p. m.
Esta es la variación en la divisa para la jornada de este jueves.
Esta es la variación en la divisa para la jornada de este jueves. Foto: Adobe Stock

El dólar inició la cotización de este 22 de enero en un precio de $3.667, lo que significó una baja de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.669.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.667. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.652. El precio promedio es de $3.661.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 15,28 millones; registra además un volumen promedio de 318,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,10 %, llegando a las 98,460 unidades.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Macroeconomía

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

Macroeconomía

Tener empleada doméstica en 2026 se volvió un ‘lujo’: opciones para no renunciar a esa valiosa ayuda

Macroeconomía

Alerta por billonaria deuda que Colombia tendrá que pagar en 2029. Contraloría revisó manejo de finanzas públicas y esto halló

Macroeconomía

Gobierno nacional anuncia que hará uso de los canales legales para hacer frente a la decisión de Ecuador de imponer aranceles

Macroeconomía

Las razones por las que el precio de la gasolina baja desde febrero y lo que haría que volviera a subir

Macroeconomía

“Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”: Bruce Mac Master, sobre aranceles de Ecuador al país

Macroeconomía

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Macroeconomía

Confianza del consumidor llega a su nivel más alto en 10 años: los colombianos se quejan, pero compran como si todo estuviera bien

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio este 17 de enero: así se mueve la moneda

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el valor del dólar para la jornada de hoy. Foto: Banco Unión

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano en medio de guerra arancelaria

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países, informó el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Quito anunció el miércoles un gravamen del 30 % a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Bogotá respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.

Quiénes son y cuánto ganan: el ranking de los salarios más altos del Estado

“La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, dijo Manzano en su cuenta en la red social X.

Agregó que “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.

El Gobierno ecuatoriano señaló que el arancel del 30 % para Colombia entrará en vigencia el 1.º de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.

El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).

caída en la producción de Petroleo
Esta es la guerra comercial que se desató con Ecuador. Foto: Adobe Stock

Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39 % se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles.

Más de Macroeconomía

aranceles EEUU Dólar

Dólar amanece a la baja en Colombia y con poco movimiento: valor de este 22 de enero

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Daniel Noboa Gustavo Petro

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

La mujer trabajó como empleada doméstica por años bajo el abuso de la mujer costarricense

Tener empleada doméstica en 2026 se volvió un ‘lujo’: opciones para no renunciar a esa valiosa ayuda

Contraloría revisa el tema de la deuda en Colombia

Alerta por billonaria deuda que Colombia tendrá que pagar en 2029. Contraloría revisó manejo de finanzas públicas y esto halló

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos.

Gobierno nacional anuncia que hará uso de los canales legales para hacer frente a la decisión de Ecuador de imponer aranceles

Según las cifras de EIA y los informes de GasBuddy y AAA, los precios en Florida antes del 4 de julio están en niveles históricamente bajos para la temporada.

Las razones por las que el precio de la gasolina baja desde febrero y lo que haría que volviera a subir

Gran Foro Colombia 2025

“Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”: Bruce Mac Master, sobre aranceles de Ecuador al país

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

Con los números 01, 09, 13, 17 y 20, MiLoto entregó más de $1.140 millones en premios y sumó más de 19 mil ganadores en todo el país.

Quiénes son y cuánto ganan: el ranking de los salarios más altos del Estado

Noticias Destacadas