El dólar inició la cotización de este 22 de enero en un precio de $3.667, lo que significó una baja de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.669.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.667. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.652. El precio promedio es de $3.661.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 15,28 millones; registra además un volumen promedio de 318,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,10 %, llegando a las 98,460 unidades.

Este es el valor del dólar para la jornada de hoy. Foto: Banco Unión

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano en medio de guerra arancelaria

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países, informó el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Quito anunció el miércoles un gravamen del 30 % a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Bogotá respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.

“La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, dijo Manzano en su cuenta en la red social X.

Agregó que “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.

El Gobierno ecuatoriano señaló que el arancel del 30 % para Colombia entrará en vigencia el 1.º de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.

El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).

Esta es la guerra comercial que se desató con Ecuador. Foto: Adobe Stock

Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39 % se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles.