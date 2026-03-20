El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 20 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.720, lo que significó un aumento de $ 28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.692.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.680.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.720, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.680. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.704.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.164 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 643,25.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,40 %, llegando a las 99,450 unidades.

El dólar fluctuó al alza hoy. Foto: El País

Un gobernador de la FED alerta sobre riesgo de inflación por guerra contra Irán

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, declaró este viernes que le preocupa el impacto que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda tener en la inflación, debido al cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Waller, quien desde el año pasado ha respaldado los recortes de las tasas de interés ante las inquietudes sobre el mercado laboral, afirmó haber cambiado de opinión en las últimas dos semanas respecto al ritmo de la trayectoria de dichos recortes debido al riesgo de aumento de la inflación.

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“Desde el momento en que se cerró el estrecho de Ormuz, la situación hace prever que este será un conflicto mucho más prolongado y que los precios del petróleo se mantendrán elevados durante más tiempo”, declaró este viernes a la cadena estadounidense CNBC.

Un gobernador de la Fed alerta sobre riesgo de inflación por guerra contra Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Por lo tanto, esto sugiere que la inflación representa una preocupación mayor de lo que yo le estaba atribuyendo”.

Waller respaldó la decisión tomada por la FED a principios de esta semana de mantener las tasas de interés estables.

En sus declaraciones a la CNBC, precisó que actualmente no es partidario de aumentar las tasas de interés.