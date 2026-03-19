Dólar terminó barato en Colombia: precio oficial para este 19 de marzo

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 19 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.682, lo que significó una reducción de $ 22 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.710.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 28, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.710.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.717, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.675. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.692.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.148 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 652,24.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,36 %, llegando a las 104.299 unidades.

El precio del dólar registró una nueva baja, Foto: El País

Los precios del petróleo en alza y las bolsas con pérdidas por temor a una crisis energética

Los precios del petróleo escalaron con fuerza durante la operativa este jueves y después moderaron sus ganancias por los temores a una crisis energética después de que Irán amenazara con atacar instalaciones en el Golfo en represalia por el bombardeo de uno de sus campos gasíferos.

La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir el campo gasífero iraní South Pars si la planta de Catar Ras Laffan es atacada nuevamente.

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Hacia las 16:45 GMT, el contrato a futuro del TTF neerlandés, considerado la referencia europea para gas natural, subía un 13,42 %, hasta 62 euros por megavatio hora.

El precio del barril de petróleo estadounidense WTI llegó a subir brevemente más del 5 %, superando los 100 dólares. Después moderó el alza a un 3,13 %, hasta 99,33 dólares por barril, y el barril de Brent, la referencia mundial, subía un 3,38 %, hasta 111,01 dólares hacia las 16H45 GMT.

Los precios del petróleo en alza y las bolsas con pérdidas por temor a una crisis energética. Foto: Getty Images

Por su parte, las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, arrastradas por el aumento vertiginoso de los precios de la energía y las advertencias de los principales bancos centrales sobre el riesgo inflacionario a raíz de la guerra en Oriente Medio.

La Bolsa de París cayó un 2,03 %, Fráncfort 2,82 %, Londres 2,35 %, Milán 2,32 % y Madrid 2,27 %.