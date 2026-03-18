Crecimiento

Economía en enero, según el ISE del Dane, no llegó ni al 2 %. Esto sucedió con la producción

De manera individual, en el primer mes del año, hubo decrecimiento.

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Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Crecimiento de la economía en enero de 2026
Crecimiento de la economía en enero de 2026 Foto: 123 Rf

La economía colombiana estuvo débil en el primer mes de 2026, según el Índice de Seguimiento a la Economía-ISE, indicador que saca el Dane y que fue divulgado este miércoles 18 de marzo.

La tasa de crecimiento en enero, en su serie original, fue del 1,55 % respecto a igual mes de 2025. Entretanto, en la llamada serie desestacionalizada, que es la que le quita el efecto calendario (los días distintos a los comparables con el mes anterior), el resultado tampoco superó el 2 %: 1,45 %.

Cuando se mira el dato del mes, de manera individual, se registró un decrecimiento del -0,07 %.

Crecimiento económico en enero de 2026, según el ISE del Dane
Crecimiento económico en enero de 2026, según el ISE del Dane Foto: Dane / cortesía

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