En un mar de despilfarro, naufraga la Reforma Agraria petrista

La reforma agraria del Gobierno Petro está menos que en pañales, no se han cumplido las metas, va rumbo al naufragio. Basta leer el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2024 para confirmarlo.

Los directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deben agradecer que el comisionado no estudió los estados financieros de 2024, en los que a estas alturas se develan falencias estructurales incorregibles. Un dato es contundente: mientras se adquirieron el año pasado 140 predios por $301.477 millones, la nómina paralela de 6.997 contratistas costó $369.514 millones. Es decir, por cada peso comprado en tierras, la ANT se gasta 1,22 en órdenes por servicios. Un despropósito, que se explica por la politiquería reinante en la administración de Felipe Harman, consentida por Petro con fines electoreros.

Tan insólito como el dato anterior, es que se reconoce un inventario de 433 predios, de los cuales hay 258 “que aún carecen de un valor y/o costo de adquisición”. A los $1,545 billones que valen los inventarios, más los otros activos administrados, les falta añadir el valor de esos 258. Lo anterior no es obstáculo para que la ANT siga acumulando tierras, que no entrega, y que hicieron crecer su patrimonio, entre 2023 y 2024, hasta $1,514 billones. Un gran terrateniente, más que en 2024.

No menos escandaloso es el registro de 6.832 predios baldíos adjudicables sobre los que no se ha actuado y de 33 entregados por la SAE, que ojalá no deban devolverse luego de un proceso jurídico, como ha pasado con algunos bienes de enajenación temprana, y de 258 del antiguo Incoder sin “registro patrimonial”. ¿Así o más el despelote?