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Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 19 de agosto de 2026

La cotización del dólar continúa marcando el pulso de los mercados y de las decisiones económicas en Colombia.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 7:15 a. m.
El dólar mantiene la atención de los mercados mientras los inversionistas siguen de cerca las señales de la economía estadounidense.
El dólar mantiene la atención de los mercados mientras los inversionistas siguen de cerca las señales de la economía estadounidense. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar es clave en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el precio de bienes importados y materias primas como el petróleo, y determina el costo de la deuda externa del país. Sus cambios afectan directamente la inflación, el costo de vida y los ingresos de exportadores y consumidores.

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Invertir en esta divisa es clave dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local, reduce el riesgo al diversificar su portafolio y le da acceso a los mercados globales. Al estar respaldado por una economía fuerte, el dólar ayuda a mantener su poder adquisitivo a largo plazo frente a la inflación.

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El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja los movimientos de los mercados internacionales y las expectativas de los inversionistas. Foto: Getty Images

Quienes la ven atractiva, optan por adquirirla en casas de cambio, que permiten obtener efectivo físico de manera inmediata para viajes internacionales, proteger los ahorros frente a la devaluación de la moneda local y realizar transacciones anónimas y seguras sin depender de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 19 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,139.41 y de venta de $3,262.35.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2053,28883
Cali3,2003,350150
Cúcuta3,1603,23070
Medellín3,1083,248140

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Dólar dólares
El peso colombiano enfrenta nuevamente los movimientos del dólar en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
Miércoles 19 de agosto de 20263139.413262.353098.79
martes 18 de agosto de 20263139.413262.353128.65
lunes 17 de agosto de 20263173.823292.353128.65
domingo 16 de agosto de 202631753292.353128.65
sábado 15 de agosto de 20263179.123295.883128.65
viernes 14 de agosto de 20263180.593299.123127.51
jueves 13 de agosto de 20263183.243306.473123.28
Miércoles 12 de agosto de 20263178.243306.473121.07

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,1603,270110
Cambios Kapital3,1903,26070
Latin Cambios3,2503,32070
Smart Exchange3,2203,30080

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Dolár
El dólar sigue siendo una de las principales referencias para la economía colombiana, con efectos sobre importaciones, precios y mercados. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.