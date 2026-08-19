Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 19 de agosto de 2026

El dólar es clave en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el precio de bienes importados y materias primas como el petróleo, y determina el costo de la deuda externa del país. Sus cambios afectan directamente la inflación, el costo de vida y los ingresos de exportadores y consumidores.

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Invertir en esta divisa es clave dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local, reduce el riesgo al diversificar su portafolio y le da acceso a los mercados globales. Al estar respaldado por una economía fuerte, el dólar ayuda a mantener su poder adquisitivo a largo plazo frente a la inflación.

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja los movimientos de los mercados internacionales y las expectativas de los inversionistas. Foto: Getty Images

Quienes la ven atractiva, optan por adquirirla en casas de cambio, que permiten obtener efectivo físico de manera inmediata para viajes internacionales, proteger los ahorros frente a la devaluación de la moneda local y realizar transacciones anónimas y seguras sin depender de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 19 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,139.41 y de venta de $3,262.35.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,205 3,288 83 Cali 3,200 3,350 150 Cúcuta 3,160 3,230 70 Medellín 3,108 3,248 140

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

El peso colombiano enfrenta nuevamente los movimientos del dólar en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM Miércoles 19 de agosto de 2026 3139.41 3262.35 3098.79 martes 18 de agosto de 2026 3139.41 3262.35 3128.65 lunes 17 de agosto de 2026 3173.82 3292.35 3128.65 domingo 16 de agosto de 2026 3175 3292.35 3128.65 sábado 15 de agosto de 2026 3179.12 3295.88 3128.65 viernes 14 de agosto de 2026 3180.59 3299.12 3127.51 jueves 13 de agosto de 2026 3183.24 3306.47 3123.28 Miércoles 12 de agosto de 2026 3178.24 3306.47 3121.07

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,160 3,270 110 Cambios Kapital 3,190 3,260 70 Latin Cambios 3,250 3,320 70 Smart Exchange 3,220 3,300 80

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

El dólar sigue siendo una de las principales referencias para la economía colombiana, con efectos sobre importaciones, precios y mercados. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.