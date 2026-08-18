Dólar sube en Colombia este 18 de agosto: precio oficial en el mercado oficial

El dólar inició la cotización de este 18 de agosto en un precio de $3.138, lo que significó un alza de $10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.128.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.140. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.116. El precio promedio es de $3.124.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 87,75 millones, registrando además un volumen promedio de 558,91millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 % llegando a las 99,465 unidades.

Este es el precio de la moneda hoy. Foto: Universal Images Group via Getty

Pérdidas por terremoto en Colombia se estiman en más de USD 9.500 millones

El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo de magnitud 7,4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

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Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país. También actualizó la cifra de víctimas a la baja con 289 fallecidos y 4.187 heridos.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, dijo De la Espriella.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entra en la etapa de remoción de escombros con probabilidades mínimas de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 143 personas.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

Pérdidas por terremoto en Colombia se estiman en más de USD 9.500 millones Foto: Anadolu via Getty Images

El mandatario dijo haber encargado al ministro de Vivienda la puesta en marcha del “Plan Milagro de Reconstrucción”, con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.