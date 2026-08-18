MinTIC anuncia cancelación de proyecto de cable de fibra óptica: tenía sobrecostos de hasta 1,4 billones de pesos

En la mañana de este 18 de agosto se conoció una decisión de la ministra de las TIC, Alexandra Falla, quien habría ordenado suspender la licitación FTIC-LP-001-2026, que correspondía al proyecto de cable de fibra óptica en Putumayo. Aseguró que el proceso tenía un sobrecosto de unos 1,14 billones de pesos. La suspensión también abarca el proceso de interventoría.

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Es importante tener en cuenta que la ministra había venido haciendo un seguimiento a este proceso, tanto al nivel administrativo como al jurídico, buscando tomar una decisión informada frente a este proyecto.

El proyecto de fibra óptica en Putumayo había sido inicialmente estimado en $683.000 millones, pero su valor aumentó 67,1 % frente a lo contemplado en el CONPES 4167 de 2025. Foto: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Dentro de las primeras tareas realizadas por Falla, se encuentra un seguimiento a este proceso, tanto a nivel administrativo como jurídico, para tomar una decisión informada frente a este proyecto, consecuente con los principios definidos por el presidente Abelardo De La Espriella.

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“El proyecto había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, según el CONPES 4167 de 2025. Luego, en el 2026, el valor fue incrementado en un 67,1 %, frente a lo inicialmente planeado conforme al CONPES 4195 de 2026. La autorización de vigencias futuras fue expedida el 4 de agosto de 2026″, indicó la cartera.

La ministra de las TIC, Alexandra Falla, puso bajo revisión el proyecto de fibra óptica en Putumayo por las dudas financieras y los posibles riesgos técnicos, ambientales y de cobertura. Foto: MinTIC

Adicional a ello, detallaron que el proyecto evidenció incertidumbres financieras y estimaciones preliminares, lo que podría traducirse como graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Estos fueron los aspectos que tuvo en cuenta la ministra Falla a la hora de decidir cancelar este proyecto.

Es importante recordar que durante el fin de semana, la cartera vivió una tensa situación, luego de que renunciara la secretaria general de la entidad, luego de un fuerte llamado de atención del presidente De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella hizo un fuerte llamado de atención a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, para que revise los nombramientos de su equipo y verifique los antecedentes de quienes aspiren a integ Foto: Presidencia y Mintic

“Ministra Alexandra Falla, por favor, revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, precisó el mandatario.