Ministerio TIC toma drástica medida contra el reclutamiento de menores en redes sociales: pone la mira en estos contenidos

Como parte de su agenda de trabajo, la ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, se reunió con representantes de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), quienes son actores del ecosistema digital en Colombia, para definir acciones concretas que permitan identificar los contenidos que buscan reclutar a los menores a través de las redes sociales.

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Durante el encuentro, se analizó el crecimiento de esta problemática y el uso que hacen las estructuras delincuenciales de las plataformas digitales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. La ministra planteó la necesidad de fortalecer las medidas existentes y avanzar en acciones puntuales que permitan prevenir, identificar y eliminar estos contenidos con mayor rapidez.

Entre las medidas anunciadas por la ministra de las TIC, en un comunicado de prensa, está la creación de un grupo de trabajo especializado que realizará seguimiento permanente a las acciones de las plataformas digitales frente al reclutamiento de menores. El equipo se reunirá semanalmente para revisar los avances y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Alexandra Falla Zerrate es la ministra de las TIC. Foto: Colprensa

Además, durante la reunión también se analizó el uso de la inteligencia artificial para detectar y retirar contenidos relacionados con el reclutamiento de menores. Aunque estas herramientas permiten identificar gran parte de las publicaciones, se destacó la necesidad de complementarlas con revisiones humanas para detectar contenidos que puedan evadir los sistemas automatizados.

La ministra planteó también la necesidad de desarrollar y mejorar herramientas tecnológicas y algoritmos de detección que permitan identificar y bloquear de manera oportuna las publicaciones utilizadas para captar o inducir el reclutamiento de menores.

Para la cartera, la prevención del reclutamiento de menores debería ser una prioridad. Foto: Getty Images

De acuerdo con Raúl Echeberría, director ejecutivo de Alai, las plataformas actualmente consiguen retirar más del 90 % de los contenidos identificados relacionados con esta problemática. Sin embargo, Falla Zerrate señaló que el desafío consiste en reducir aún más las publicaciones que logran superar los filtros y avanzar hacia una neutralización total.

Finalmente, el Ministerio TIC y los representantes del ecosistema digital coincidieron en que la protección de los menores en internet requiere un trabajo articulado entre el Estado, las plataformas tecnológicas, las organizaciones del sector y las familias. Para la cartera, la prevención del reclutamiento de menores debe ser una prioridad.