La reacción del DT del Stuttgart tras el gol de Luis Díaz en la primera fecha de la Bundesliga: “Es muy frustrante”

La vida sigue igual en la Bundesliga de Alemania: Bayern Múnich inicia un nuevo camino como defensor del título y grandísimo favorito otra vez. Fue el encargado de abrir el telón de la temporada 2026-2027 del campeonato alemán y lo hizo con autoridad, pues se registró un triunfo en el Allianz Arena por 5-1 ante el Stuttgart.

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Fue un partido de gran nivel, intenso y en el cual el Bayern Múnich dominó de forma contundente a su rival. Dayot Upamecano anotó en el minuto 21 el primer gol de la temporada alemana y abrió el marcador en el Allianz Arena.

Tras el empate provisional del Stuttgart, obra de Josha Vagnoman (minuto 52), los muniqueses se pusieron 3-1 en tan solo dos minutos.

Fue gracias a un gol de Michael Olise (55′) y un autogol de Vagnoman (57′), quien pasó de ser héroe a Villano en poco tiempo. En los últimos compases del juego, Aleksandar Pavlović (82′) y el colombiano Luis Fernando Díaz (90+2) ampliaron aún más el marcador hasta el 5-1.

Esta goleada en el inicio de campaña marca de entrada el tono de un equipo que conquistó trece de las últimas catorce Bundesligas, solo se le escapó la de la campaña 2023-2024, en favor del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un milagro como ese parece lejano y el Bayern Múnich enfila baterías para ser nuevamente muy superior a sus rivales.

Luis Díaz (14) celebra tras marcar un gol con el Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

Y parece que el rumbo está definitivo y anhela declararse campeón con varias fechas de anticipación. Todo parece indicar que lo puede lograr, teniendo en cuenta los cinco goles ante el Stuttgart y la solvencia táctica y atlética que demostró para aniquilar a su rival en un recital en el segundo tiempo, donde solo tuvo que subir un peldaño para exponer su superioridad.

El DT del Stuttgart se pronunció

Apenas finalizó el partido, el entrenador Sebastián Hoeneß se pronunció y se refirió al dominio total del Bayern del que nunca pudo salir. Confesó que es frustrante perder de esa manera, mucho más cuando en la primera parte demostraron estar algo parejos con el rival.

Sebastián Hoeneß, DT del Stuttgart Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Los primeros 20 minutos fueron muy positivos. Luego nos pusimos por detrás en el marcador tras una jugada a balón parado. Es muy frustrante. Justo en los últimos compases de la primera parte, lo importante era aguantar. Eso es lo que hicimos, defendimos y nos fuimos al descanso con un 1-0″, declaró el entrenador.

Asimismo, contó que en seis minutos el partido se les escapó y reiteró su frustración por la forma en la que se perdió. También dejó claro que tienen que mejorar varios aspectos para levantar cabeza en este comienzo de temporada.

Luis Díaz celebra el quinto gol del Bayern Foto: Getty Images

“Luego salimos y, probablemente un poco de la nada, marcamos el 1-1. Eso es justo lo que quieres: mantener el partido abierto el mayor tiempo posible. Y luego, a los seis minutos, el partido se nos escapa. Hay que decirlo así, y es muy frustrante. Tenemos que mejorar, sin duda”, agregó el DT del Stuttgart.

Predice dominio total del Bayern Múnich

Vaticinó que el Bayern también ganará muchos más partidos de aquí en adelante e incluso por marcadores muchos más abultados. Hoeneß aspira a sumar los puntos que más pueda y estar en la zona alta.

“El Bayern también ganará así a muchos otros equipos y probablemente por un margen aún mayor que el nuestro. Aun así, debemos aspirar a jugar mejor en alguna que otra situación”, puntualizó.