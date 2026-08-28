Harry Kane negocia con Bayern Múnich: al borde de dar una gran noticia a Luis Díaz y Michael Olise

El atacante Harry Kane, máxima figura del Bayern Múnich de Alemania, confirmó, apenas se concretó la victoria 5-1 ante el Stuttgart por la primera fecha de la Bundesliga, que las negociaciones para renovar su contrato con el gigante bávaro, que por ahora se extiende hasta junio de 2027, ya han comenzado.

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En declaraciones en la zona mixta del Allianz Arena, después del triunfo con el que pega duro en la Bundesliga y avisa que quiere ser campeón antes de tiempo, Harry Kane habló sobre esta cuestión personal, que tiene a la expectativa a toda la hinchada muniquesa, a los directivos, a sus colegas en el equipo, al cuerpo técnico y hasta a los patrocinadores.

“La primera reunión fue la pasada semana”, reveló el artillero inglés de 33 años de edad, uno de los favoritos de este año al Balón de Oro y que conforma uno de los tridentes más peligrosos de Europa, con Michael Olise y Luis Díaz en el frente de ataque.

Kane puntualizó que “muchos detalles” todavía deben abordarse para acordar la renovación en un club al que llegó en 2023 desde el Tottenham Hotspur, donde había desarrollado hasta entonces su carrera deportiva.

Luis Díaz jugará este viernes sin la compañía de Harry Kane en el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Tengo 33 años. Probablemente va a ser mi último contrato, un gran contrato para mí”, continuó Kane, lo que alimentó la ilusión de que la renovación pueda concretarse en la casa bávara.

Harry Kane levanta la expectativa en Europa

“Obviamente, tienen que asegurarse de que yo esté contento y que ellos también lo estén. No hay nerviosismo en ninguna de las dos partes; estoy seguro de que llegaremos a un punto en el que ambos lados quedemos satisfechos”, confió Kane.

El Bayern ha insistido repetidamente en que quiere renovar lo más pronto posible a Kane, que firmó 36 goles en la pasada Bundesliga y fue su máxima figura. No solo eso, sino que su influencia aumenta cada vez más en el camerino, además de aportar jerarquía en la ofensiva para que sus compañeros se reporten con anotaciones o asistencias.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane Foto: Corbis via Getty Images

Apenas cerró la temporada pasada, Harry estuvo cerca de acabar su relación contractual con el campeón de Alemania. Pese a los rumores, la situación pudo mejorarse y decidió continuar.

Kane, Olise, Lucho…

Los objetivos de Harry Kane no son otros que ser protagonista nuevamente en la Bundesliga, quedar como único líder en la tabla de goleadores y romper las estadísticas en Europa.

Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Luis Diaz, Harry Kane y Michael Olise, figuras del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El Bayern lo ha arropado con un ataque de élite, donde el francés Olise y Lucho le alimentan para que se luzca. Se prevé una temporada llena de anotaciones para el delantero inglés.