Declaración de Konrad Laimer tras el gol de Luis Díaz en triunfo del Bayern ante Stuttgart: “Un auténtico placer”

Bayern Múnich borró por completo a su rival y pisa duro en el comienzo de temporada. El gigante bávaro ganó en el partido inaugural de la Bundesliga, donde se proyecta dominar de nuevo y ganar el título de forma anticipada. En el Allianz Arena, el rival fue el Stuttgart, al que vapuleó 5-1 y dejó sin posibilidades.

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Un gol del francés Dayot Upamecano, de cabeza, en un saque de esquina en el minuto 21′, fue el primero de esta edición del torneo alemán. Más adelante, Stuttgart igualó en el 52’ gracias a Josha Vagnoman. Hasta acá, el duelo era parejo y el local estaba a media máquina.

La máquina bávara no tardó en responder y asestó dos zarpazos casi mortales, con un gol del también francés Michael Olise (55′) y un tanto en contra de Vagnoman (58′), antes de que Aleksandar Pavlovic (82′) y el colombiano Luis Díaz (90+2′) pusieran la cereza sobre el pastel.

La faena fue suficiente para despejar dudas, si es que habían, y le sirve al gigante alemán para seguir por el buen camino en sus aspiraciones de ganarlo todo en esta campaña nuevamente. Lucho fue titular, insistió, buscó su gol y obtuvo se recompensa en el final para el quinto de su club, superfavorito al título en este curso.

Luis Díaz celebra el quinto gol del Bayern. Foto: Getty Images

Y es que esta goleada marca de entrada el tono fuerte de un equipo que conquistó trece de las últimas catorce Bundesligas. Solo se le escapó la de la campaña 2023-2024, cuando el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso hizo el milagro. Esta situación parece complicada que vuelva a darse en la Bundesliga en estos próximos meses y Bayern se ve ultra favorito.

Konrad Laimer celebró con Luis Díaz

Uno de los grandes protagonistas y figura del Bayern es Konrad Laimer, socio clave de Luis Díaz. El lateral austriaco se mostró muy feliz apenas se concretó el 5-1 y dio unas palabras que demuestran el buen trabajo en equipo y la armonía que se respira en el club bávaro.

El delantero colombiano del Bayern de Múnich, Luis Díaz (número 14), celebra el primer gol con el centrocampista austriaco del Bayern de Múnich, Konrad Laimer (número 27), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el FC Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de abril de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP) Foto: AFP

“Simplemente vuelve a ser un auténtico placer estar en el campo con el equipo. Estoy contento de que la Bundesliga haya vuelto, contento de que, como equipo, volvamos a practicar este fútbol”, dijo Konrad Laimer en palabras recogidas por la web del Bayern.

Laimer también agregó que, pese a que el duelo fue parejo en el primer tiempo, tras el 3-1 todo se fue al piso en el Stuttgart, en parte por el dominio del Bayern.

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“Tras el 1-1, de alguna manera, conseguimos dar un paso más y marcar el 2-1 y el 3-1. A partir de ahí, seguimos adelante. Fue una actuación muy correcta para la primera jornada y tres puntos importantes”, agregó el austriaco.