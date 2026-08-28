Luis Javier Suárez marca doblete en victoria del Sporting Lisboa ante Rio Ave

Luis Javier Suárez vuelve a ser la gran figura del Sporting de Lisboa tras el doblete que marcó en el triunfo 4-0 ante el Rio Ave, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Primeira Liga de Portugal. El atacante samario fue titular, jugó 87 minutos y sigue aumentando su buen momento goleador.

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En esta goleada del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez marcó en los minutos 26 y 37, el tercer y el cuarto tanto, respectivamente, suficiente para ser gran protagonista en el frente de ataque y seguir demostrando que su presencia es clave en el gigante lisboeta.

En este comienzo de temporada en Portugal, acumula tres anotaciones y está en la zona alta en la tabla de goleadores.

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El delantero colombiano, Luis Suárez capturó el rebote y selló el 3-0 ante Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/kAtSjbPgxt — DSPORTS (@DSports) August 28, 2026

Asimismo, con su aporte goleador, Suárez espera estar en la pelea por el título en Portugal, donde parece que el Benfica y el Porto, como es habitual, serán sus contendientes más cercanos.

Flavio Goncalves abrió el marcador y Geny Catamo hizo el segundo, con un Rio Ave totalmente entregado en defensa desde los primeros minutos en su propio estadio.

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El colombiano definió de primera al palo derecho y estiró el marcador a 4-0 sobre Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/cKKR282e7O — DSPORTS (@DSports) August 28, 2026

Con este marcador, Sporting Lisboa suma 10 puntos en la tabla de posiciones de la Primeira Liga y es líder parcial del campeonato, a falta del complemento de la cuarta jornada, donde Benfica y Porto tendrán acción durante el fin de semana.

Luis Javier Suárez fue tentado por el Barcelona

Antes de este doblete, Luis Javier Suárez fue relacionado con el Barcelona y el Fenerbahce de Turquía, en un mercado de pases agitado por su nombre como posibilidad para el frente de ataque a un precio razonable. Está confirmado que el samario seguirá siendo jugador del Sporting para la campaña 2026/2027.

Y es que su continuidad nunca estuvo en discusión en Sporting. Por ejemplo, uno de los candidatos a la presidencia de Fenerbahce prometió que lo ficharía si salía elegido en las votaciones, gesto que no cayó nada bien entre la dirigencia del club de Lisboa.

Luego apareció el Barcelona en el panorama. Según la exclusiva de Fabrizio Romano, el delantero colombiano estaba en carpeta como alternativa a Julián Álvarez.

“Suárez tuvo una temporada fenomenal y un candidato a la presidencia del Fenerbahçe le dijo a su agente que le ofrecería un contrato neto de 10 millones al año. El agente le respondió: ‘Gana las elecciones y luego hablamos’. Dos días después, ese mismo señor dijo que tenía un acuerdo con Suárez”, relató Federico Varandas en sus declaraciones a la prensa portuguesa.