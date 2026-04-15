Inversión en conectividad del MinTic alcanzó los $3,3 billones y amplió el acceso en zonas rurales

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó el balance de gestión de los últimos años, en el que destaca una inversión de $3,3 billones entre 2023 y 2026, enfocada en ampliar la conectividad en zonas históricamente excluidas del país.

La ministra Carina Murcia señaló que este periodo marcó un cambio en la forma de abordar el acceso a internet. “Representa un cambio estructural en el enfoque, donde la inversión está llegando primero donde nunca antes se había llegado”, indicó. Según explicó, el país pasó de una fase de expansión de redes a una etapa centrada en el uso productivo del servicio: “No solo importa estar conectado, sino la calidad y el uso productivo del internet”.

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De acuerdo con las cifras entregadas a la fecha, más de 1,7 millones de hogares fueron conectados, lo que ha permitido que 4,9 millones de personas ingresaran al ecosistema digital. En paralelo, la velocidad del internet fijo pasó de 109,5 Mbps a 244,1 Mbps, lo que representa un incremento del 123 %.

En el ámbito rural, el ministerio reportó un aumento en la conectividad del 32,2 % al 41,9 % entre 2022 y 2024. Este avance también se reflejó en el sector educativo, donde el número de escuelas rurales conectadas pasó de 4.275 a más de 19.544 sedes. “Esto no es solo infraestructura, es justicia social”, afirmó la ministra.

Sobre el despliegue de la tecnología 5G, Murcia indicó que actualmente hay 3.063 estaciones base en 184 municipios con cerca de 7 millones de accesos móviles. “El 5G ya es una realidad”, dijo, al tiempo que destacó que su implementación incluyó obligaciones para conectar instituciones educativas: “La subasta no solo trajo tecnología de punta, sino que se convirtió en una herramienta para seguir llevando conectividad a donde más se necesita”.

En cuanto al comportamiento del sector, el MinTIC reportó que aporta más de $58 billones a la economía, equivalentes al 3,5 % del valor agregado nacional. La ministra explicó que el sector atraviesa una transformación en la que los servicios digitales, el software y los contenidos han ganado protagonismo frente a las telecomunicaciones tradicionales.

Ministra de las TIC, Carina Murcia. Foto: Suministrada - API

Más internet

Según el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia ha registrado progresos importantes en materia de conectividad.

En la última década, las suscripciones de banda ancha fija aumentaron en un 82 %, una cifra que casi duplica el promedio de la organización. Además, la fibra óptica ya concentra cerca del 48 % de las conexiones, superando el promedio de la OCDE, que se sitúa en 46,9%. A estos avances se suma la cobertura total de 4G en todos los municipios del país y el inicio de la implementación de 5G.

Estos resultados han estado acompañados por una mejora considerable en la asequibilidad. Los precios de los servicios móviles han disminuido de manera sostenida y actualmente se ubican entre un 50 y un 65% por debajo del promedio de la OCDE, mientras que los servicios fijos también se acercan a los niveles promedio de dicha organización.

“Estos avances han venido acompañados de una mejora sustancial en la asequibilidad. Los precios de los servicios móviles han caído de forma sostenida y hoy se ubican entre 50 y 65% por debajo del promedio de la OCDE, mientras que los servicios fijos también convergen hacia niveles promedio de la organización. Este resultado ha sido clave para ampliar el acceso, pero tiene una implicación directa si reduce los ingresos del sector”, dijo la ministra de las TIC.

De acuerdo con el informe de la OCDE, los ingresos reales del sector registraron una disminución cercana al 16,5 % entre 2015 y 2023. Además, el ingreso promedio por usuario (ARPU) en servicios móviles en Colombia se ha mantenido como el más bajo entre los países de la organización durante la última década.

Hay 3.063 estaciones base de tecnología 5G en 184 municipios de Colombia. Foto: iStock

Comunidades de Conectividad

Este contexto también explica movimientos empresariales recientes como la integración entre Tigo y Movistar. Según Murcia, “más que una señal de crisis, este tipo de movimientos reflejan una tendencia global del sector”, orientada a mejorar la eficiencia y sostener inversiones.

Otro de los ejes fundamentales ha sido el modelo de Comunidades de Conectividad. El ministerio reportó la creación de 413 juntas de internet que benefician a más de 22.000 hogares. Este esquema permite que organizaciones locales presten el servicio, respaldadas por un marco normativo que habilita su operación. Actualmente existen 1.859 proveedores comunitarios registrados.

La implementación se ha realizado a través de proyectos estratégicos como el Convenio Wayúu (60 juntas), Convenio Boyacá (64 juntas), Convenio Caldas (25 jntas), Norte de Santander – Catatumbo (17 juntas) y el Proyecto de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas con Internexa (228 juntas).

En materia de apropiación digital, el Gobierno informó que más de 983.000 personas han sido formadas en habilidades tecnológicas como programación, inteligencia artificial y ciberseguridad. Además, se han destinado $586 mil millones para proyectos de inteligencia artificial en 50 municipios.

Se han destinado $586 mil millones para proyectos de inteligencia artificial en 50 municipios. Foto: Getty Images

“El objetivo es que la conectividad se convierta en productividad, empleo y oportunidades reales. Finalmente, fortalecimos la seguridad digital del Estado con una inversión histórica en ciberseguridad, gestionando más de 82.000 vulnerabilidades y atendiendo casi 3.400 incidentes, consolidando la confianza digital como política pública”, agregó la funcionaria.

Finalmente, la ministra de las TIC señaló que el principal desafío es cerrar la brecha en el uso y la asequibilidad del servicio. “El reto ahora es acelerar la apropiación digital para que esos 4,9 millones de colombianos que integramos al ecosistema digital tengan las herramientas para transformar su realidad”, puntualizó.