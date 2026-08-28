Adiós a Cuevana: plataformas legales para ver películas sin poner en riesgo sus datos

Encontrar películas gratis en internet puede parecer una buena alternativa para evitar suscripciones; sin embargo, algunas páginas que ofrecen contenido sin autorización pueden exponer a los usuarios a anuncios engañosos, redirecciones y archivos maliciosos.

¿Cómo opera el malware en Cuevana 3 y Pelisflix y por qué su información bancaria está en peligro al usarla?

Por eso, existen opciones oficiales que permiten disfrutar de películas, series y canales de televisión sin recurrir a sitios de procedencia dudosa.

El riesgo puede estar detrás del botón de reproducción

El principal problema de las páginas de streaming ilegal no necesariamente está en reproducir una película, sino en lo que puede aparecer alrededor de ella.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha advertido que algunos servicios y aplicaciones utilizados para acceder a contenido pirata pueden distribuir programas maliciosos capaces de comprometer información personal, credenciales y datos financieros.

Una película gratis podría esconder riesgos para las contraseñas y los datos personales. Foto: Oficial de Cuevana

Por ello, un aviso que solicite instalar un reproductor desconocido, descargar un archivo o añadir una extensión para comenzar una película debería considerarse una señal de alerta.

Pluto TV: películas gratis con publicidad

Pluto TV es una alternativa legal que ofrece canales en vivo y contenido bajo demanda sin cobrar al usuario.

Su funcionamiento se basa, entre otras cosas, en la publicidad, lo que permite acceder gratuitamente a parte de su catálogo. La disponibilidad de películas y series puede cambiar según el país y el momento.

ViX tiene contenido gratuito

ViX también cuenta con una modalidad gratuita, además de su servicio prémium.

Pluto TV, ViX, Ditu y YouTube permiten acceder a distintas opciones de entretenimiento legal. Foto: Getty Images

La plataforma reúne películas, series, novelas, programas y producciones originales, con contenidos disponibles sin necesidad de acudir a páginas externas. Algunos títulos, sin embargo, requieren una suscripción para poder reproducirse.

También está YouTube

YouTube puede ser otra alternativa cuando el contenido procede de canales oficiales o proveedores autorizados. La plataforma también permite alquilar o comprar determinadas películas donde esa función está disponible.

La recomendación es sencilla: si una página exige descargar programas desconocidos, introducir datos personales o aceptar permisos extraños para ver una película, lo mejor es abandonar el sitio.

Así, dejar atrás plataformas de procedencia dudosa no significa renunciar al contenido gratuito: existen servicios legales que permiten acceder a películas y series sin asumir los mismos riesgos.