El líquido para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva: así de fácil quita manchas, huellas y polvo

A menudo, las personas se preocupan por limpiar la pantalla del computador o del celular, ya que con el tiempo estas superficies acumulan polvo, huellas y manchas que pueden afectar la experiencia de visualización. Sin embargo, la pantalla del televisor también requiere cuidados, especialmente porque una limpieza inadecuada puede ocasionar daños difíciles de reparar.

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Aunque retirar la suciedad ayuda a conservar el equipo en buenas condiciones, uno de los errores más frecuentes es utilizar productos o métodos que no son adecuados para este tipo de paneles. Entre las prácticas que deben evitarse está rociar líquidos directamente sobre la pantalla, pues estos pueden escurrirse hacia los bordes e ingresar al interior del dispositivo, donde existe el riesgo de afectar componentes electrónicos.

Por esta razón, los fabricantes suelen recomendar aplicar cualquier solución de limpieza sobre el paño y no directamente sobre el televisor. Además, el equipo debe permanecer apagado y desconectado durante todo el proceso.

Hay ingredientes especiales para limpiar la pantalla del televisor. Foto: Getty Images

De acuerdo con Casalimpia, la desinfección puede realizarse en cuatro pasos: primero, apagarlo y desconectarlo para trabajar con el equipo completamente frío; después, preparar una solución de agua destilada y alcohol isopropílico; luego, humedecer ligeramente un paño de microfibra y pasarlo sobre la pantalla con movimientos suaves de arriba hacia abajo, sin ejercer demasiada presión. Finalmente, se pueden limpiar con cuidado los demás componentes del aparato.

Con el tiempo, muchos usuarios descuidan la limpieza de las pantallas. Foto: Getty Images

Para el soporte, las cubiertas plásticas y el panel de control, si únicamente tienen polvo, basta con utilizar un paño seco. Cuando hay grasa o suciedad adherida, puede recurrirse a una mezcla de vinagre blanco, agua tibia, limón y una pequeña cantidad de detergente. En estos casos, la preparación también debe aplicarse sobre el paño y nunca directamente sobre el equipo.

Una vez terminada la limpieza, es importante asegurarse de que todas las superficies estén completamente secas antes de volver a conectar el televisor. También se recomienda realizar el procedimiento a contraluz, dado que esta posición permite detectar con mayor facilidad las manchas, huellas y partículas de polvo que hayan quedado en el panel.