Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

Una mala ubicación favorece fallas recurrentes, apagados inesperados y, en situaciones extremas, puede derivar en accidentes graves como cortocircuitos o incendios.

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 9:21 p. m.
La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad.
La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad.

La forma en que se instala un televisor dentro del hogar influye directamente en su desempeño y en el tiempo que puede funcionar sin inconvenientes. Aunque algunas ubicaciones resulten atractivas por comodidad o diseño, pueden representar un riesgo significativo para el equipo y para la vivienda. Una mala ubicación favorece fallas recurrentes, apagados inesperados y, en situaciones extremas, puede derivar en accidentes graves como cortocircuitos o incendios.

En este contexto, elegir el lugar adecuado para el televisor debe ser una decisión técnica y no solo estética. Algunos sitios aceleran el deterioro de los componentes internos. Ante esto, expertos advierten que estas condiciones no solo reducen la vida útil del aparato, sino que también aumentan el consumo de energía y el riesgo de daños irreversibles en la pantalla.

De acuerdo con información difundida por PcComponentes, la incidencia directa del sol y las fuentes de calor representan un riesgo importante para los televisores. Las temperaturas elevadas favorecen el sobrecalentamiento del equipo y pueden deteriorar su rendimiento visual, generando fallas como deformaciones en la imagen, variaciones en el brillo, pérdida de contraste y otras anomalías en la pantalla.

Televisor Nuevo
Algunos sitios aceleran el deterioro de los componentes internos.

Por esta razón, ubicar el televisor cerca o justo frente a una ventana podría representar un riesgo significativo. Los rayos del sol elevan la temperatura del panel, especialmente en pantallas LED, OLED o QLED, provocando un recalentamiento progresivo de los componentes internos.

Además, las ventanas facilitan el ingreso de humedad, un factor que puede dañar los componentes internos del televisor y provocar corrosión o fallas técnicas. La mezcla de exposición al sol y variaciones en los niveles de humedad contribuye a un deterioro más rápido del equipo.

Televisión - televisor
Ubicar el televisor cerca o justo frente a una ventana podría representar un riesgo significativo

Para evitar daños y asegurar un funcionamiento óptimo del televisor, la ubicación juega un papel determinante. Expertos aconsejan instalarlo en un espacio con buena circulación de aire y temperatura estable, lejos de la exposición directa al sol, ya que estas condiciones ayudan a prevenir el sobrecalentamiento y el deterioro prematuro del equipo.

Del mismo modo, cuando el televisor comparte espacio con otros dispositivos electrónicos, como consolas de videojuegos o sistemas de sonido, resulta fundamental dejar separaciones adecuadas entre ellos. Garantizar una ventilación suficiente reduce la acumulación de calor, mejora el rendimiento general y contribuye a extender la vida útil del aparato.

