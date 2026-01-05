Tecnología

Si su televisor no tiene conexión a internet, conectando este pequeño dispositivo puede ver películas y series sin problema

Los televisores modernos ofrecen funciones avanzadas que permiten disfrutar de contenido multimedia, incluso sin conexión a internet.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV
Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV Foto: Getty Images

Una de las grandes ventajas de los televisores modernos es que cuentan con funciones avanzadas, como la conexión a internet, lo que permite una experiencia que va mucho más allá de las opciones tradicionales. Gracias a esto, es posible acceder a plataformas de streaming para ver películas, series o escuchar música, e incluso jugar en línea.

Sin embargo, a muchos usuarios les ha ocurrido que, de un momento a otro, pierden la conexión, ya sea por fallas del proveedor de servicio o porque la señal no llega a todas las habitaciones debido a un bajo rendimiento. Esto resulta frustrante, dado que hoy en día muchas actividades dependen de esta herramienta.

Conectar el celular al televisor es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido.
Conectar el celular al televisor también es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido. Foto: Getty Images

Aunque algunas funciones de los dispositivos electrónicos podrían verse limitadas, la tecnología ha avanzado tanto que ya existen métodos para disfrutar del contenido incluso sin conexión. Según explica Computer Hoy, una de las opciones más sencillas es el uso de una memoria USB.

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Si la conexión a internet es inestable o inexistente, es recomendable tomar precauciones para no quedarse sin acceso a contenido. Aunque existen módems USB con datos móviles, suelen ser costosos y lentos. Una alternativa más práctica es usar un pendrive de al menos 64 GB, formateado desde un PC, donde se pueden almacenar legalmente series y películas descargadas previamente.

Tecnología

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

Tecnología

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

Tecnología

WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Tecnología

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

Tecnología

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Tecnología

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Tecnología

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Tecnología

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Tecnología

El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

Tecnología

Antes de comprar un televisor, verifique que cuente con estos puertos de conexión o podría quedar obsoleto en poco tiempo

La mayoría de los Smart TV, sin importar la marca, permiten reproducir archivos multimedia desde una memoria USB. Solo es necesario conectar el pendrive a un puerto disponible (preferiblemente USB 3.0), acceder al ‘Menú’ desde el control remoto y seleccionar ‘Entrada’, ‘Fuente’ o ‘USB’.

El televisor puede sufrir daños en sus componentes más importantes.
La falta de conexión en el televisor puede limitar a visualización de contenido. Foto: Getty Images

Aparecerá el ‘Explorador de Archivos’ del televisor, donde se podrán abrir carpetas y reproducir formatos compatibles como MP4, AVI, MKV, MP3, WAV, AAC, JPEG, PNG y GIF. Esto permite disfrutar del contenido incluso sin conexión a internet, ideal para cortes de wifi o viajes.

Esta es una de las alternativas más prácticas y viables que tienen los usuarios, aunque a menudo poco explorada. Ante fallas del servicio, dejar de usar el televisor no es la única opción: con una memoria USB se puede seguir sacando el máximo provecho del dispositivo.

Más de Tecnología

"Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", explicó el experto.

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes.

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV.

Si su televisor no tiene conexión a internet, conectando este pequeño dispositivo puede ver películas y series sin problema

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.

WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes.

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Con el paso del tiempo, es común que los celulares ya no rindan como al principio.

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas