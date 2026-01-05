Si su televisor no tiene conexión a internet, conectando este pequeño dispositivo puede ver películas y series sin problema

Una de las grandes ventajas de los televisores modernos es que cuentan con funciones avanzadas, como la conexión a internet, lo que permite una experiencia que va mucho más allá de las opciones tradicionales. Gracias a esto, es posible acceder a plataformas de streaming para ver películas, series o escuchar música, e incluso jugar en línea.

Sin embargo, a muchos usuarios les ha ocurrido que, de un momento a otro, pierden la conexión, ya sea por fallas del proveedor de servicio o porque la señal no llega a todas las habitaciones debido a un bajo rendimiento. Esto resulta frustrante, dado que hoy en día muchas actividades dependen de esta herramienta.

Conectar el celular al televisor también es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido. Foto: Getty Images

Aunque algunas funciones de los dispositivos electrónicos podrían verse limitadas, la tecnología ha avanzado tanto que ya existen métodos para disfrutar del contenido incluso sin conexión. Según explica Computer Hoy, una de las opciones más sencillas es el uso de una memoria USB.

Si la conexión a internet es inestable o inexistente, es recomendable tomar precauciones para no quedarse sin acceso a contenido. Aunque existen módems USB con datos móviles, suelen ser costosos y lentos. Una alternativa más práctica es usar un pendrive de al menos 64 GB, formateado desde un PC, donde se pueden almacenar legalmente series y películas descargadas previamente.

La mayoría de los Smart TV, sin importar la marca, permiten reproducir archivos multimedia desde una memoria USB. Solo es necesario conectar el pendrive a un puerto disponible (preferiblemente USB 3.0), acceder al ‘Menú’ desde el control remoto y seleccionar ‘Entrada’, ‘Fuente’ o ‘USB’.

La falta de conexión en el televisor puede limitar a visualización de contenido. Foto: Getty Images

Aparecerá el ‘Explorador de Archivos’ del televisor, donde se podrán abrir carpetas y reproducir formatos compatibles como MP4, AVI, MKV, MP3, WAV, AAC, JPEG, PNG y GIF. Esto permite disfrutar del contenido incluso sin conexión a internet, ideal para cortes de wifi o viajes.

Esta es una de las alternativas más prácticas y viables que tienen los usuarios, aunque a menudo poco explorada. Ante fallas del servicio, dejar de usar el televisor no es la única opción: con una memoria USB se puede seguir sacando el máximo provecho del dispositivo.