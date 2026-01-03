Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Hoy en día, no basta con tener un televisor de última tecnología si no se aprovechan al máximo todas las funciones y herramientas que vienen integradas para ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

Una de las más importantes tiene que ver con los puertos HDMI, que permiten conectar distintos dispositivos externos al televisor. A través de estas entradas es posible enlazar consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray, computadores, decodificadores, barras de sonido, teatros en casa y dispositivos de streaming.

Entre sus principales ventajas está la posibilidad de disfrutar imágenes en alta definición (HD), Full HD, 4K e incluso 8K, dependiendo del modelo del televisor y del estándar HDMI que incorpore. Además, estos puertos transmiten audio digital de alta calidad, lo que mejora notablemente la experiencia al ver películas, series o eventos deportivos.

Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios. Foto: Getty Images

Sin embargo, existe un error común entre muchos usuarios: no utilizar correctamente las entradas HDMI. Según el medio Computer Hoy, aunque todos los puertos se vean iguales, cada estándar HDMI admite distintas resoluciones y frecuencias de actualización, por lo que es fundamental revisar tanto la etiqueta del cable como las especificaciones del televisor.

En términos generales, los estándares HDMI van desde Full HD (1.0–1.2), pasando por 2K (1.3) y 4K a diferentes frecuencias (1.4 y 2.0), hasta llegar a 4K a 120 Hz y 8K con HDMI 2.1.

Precisamente, el HDMI 2.0 y el 2.1 son los más utilizados y también los que suelen generar mayor confusión. El HDMI 2.0 es suficiente para obtener una buena calidad de imagen en decodificadores, plataformas de streaming, computadores y consolas.

En cambio, el HDMI 2.1 es el más avanzado y está pensado especialmente para el gaming, ya que permite 4K a 120 Hz e incluye funciones como VRR y ALLM, recomendadas para consolas como la PS5 y la Xbox Series X|S.

Es posible conectar dispositivos al HDMI del televisor. Foto: Getty Images

Usar un cable o un puerto de un estándar inferior no daña los equipos, pero sí limita su rendimiento y las prestaciones que pueden ofrecer.

Aunque los puertos HDMI son físicamente similares, suelen identificarse mediante etiquetas que varían según la marca. Por lo general, HDMI 1 se destina a reproductores comunes, mientras que HDMI 2, 3 y 4 suelen corresponder a puertos HDMI 2.1, en algunos casos con soporte para ARC o eARC.