Tecnología

El puerto de conexión que estaría a punto de desaparecer de los computadores: esta es la alternativa que lo reemplazaría

En un mundo que exige rapidez, eficiencia y simplicidad, algunos puertos ya no encajan del todo en los computadores actuales.

Redacción Tecnología
16 de diciembre de 2025, 2:09 p. m.
Algunos puertos se pueden considerar obsoletos con el rápido avance de la tecnología.
Algunos puertos se pueden considerar obsoletos con el rápido avance de la tecnología. | Foto: Getty Images

Trabajar o estudiar desde casa se ha convertido en una alternativa adoptada por muchas personas, principalmente por la facilidad que ofrece en distintos aspectos, especialmente en la calidad de vida. Para ello, basta con contar con un computador que permita realizar las actividades cotidianas y una buena conexión a internet.

Aunque existen dos tipos de computadores —de escritorio y portátiles—, en la era moderna la mayoría de los usuarios se inclina por el segundo, ya que ofrece la comodidad de poder transportarlo en un bolso o maleta y utilizarlo en cualquier lugar cuando sea necesario.

Además, se trata de equipos que vienen integrados y completos. Una de sus características más valoradas es la inclusión de diversos conectores, que permiten cargar el celular, transferir archivos o proyectar contenido en otra pantalla.

La energía permanece activa incluso cuando el sistema está apagado.
En un mundo tecnológico que avanza a gran velocidad, los computadores se ven obligados a adaptarse constantemente a nuevas necesidades. | Foto: Getty Images

Sin embargo, de acuerdo con el portal Computer Hoy, el rápido avance de la tecnología hace que algunos elementos queden obsoletos con el tiempo. Los dispositivos deben renovarse y ofrecer opciones cada vez más eficientes a los usuarios, por lo que los puertos de conexión no son la excepción y podrían experimentar cambios importantes.

En este contexto, los puertos USB atraviesan una transición clave. El tradicional USB-A, que dominó durante más de 30 años, está perdiendo protagonismo frente a formatos más avanzados. Este cambio responde a la necesidad de mayores velocidades de transferencia y carga, y todo apunta a que en poco tiempo se adoptarán de forma generalizada nuevas conexiones.

Así, el USB-C se consolida progresivamente en smartphones y computadores modernos, impulsando una adopción cada vez más extendida a nivel global.

Una de las principales razones por las que el USB-A podría desaparecer es la búsqueda de procesos más ágiles, tanto en transferencia de datos como en carga de dispositivos. Si bien este conector fue clave para unificar estándares, simplificar conexiones y permitir la expansión masiva de accesorios digitales, muchos expertos prevén que en pocos años dejará de ser predominante frente a tecnologías más avanzadas.

El puerto USB 2.0 es uno de los más antiguos y suele encontrarse en la mayoría de equipos.
Uno de los principales motivos de esta desaparición es la evolución de los estándares de conexión. | Foto: Getty Images

En ese sentido, el USB-C es tan importante hoy porque responde a una necesidad central de la tecnología actual: hacer más con menos puertos. A diferencia de conectores anteriores, no fue diseñado únicamente para transferir datos, sino como una solución integral capaz de concentrar múltiples funciones en un solo punto de conexión.

Esto significa que un mismo puerto puede servir para casi todo. A través del USB-C es posible cargar dispositivos, transferir archivos, conectar monitores externos y transmitir audio y video sin necesidad de adaptadores específicos. Esta versatilidad ha transformado el diseño de portátiles, tablets y teléfonos, reduciendo la cantidad de puertos físicos sin sacrificar funcionalidades.

USB-CConectoresComputadorPortátil

