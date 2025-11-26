Puerto USB naranja: la característica oculta que pocos conocen y puede ser muy útil en sus dispositivos

En el mundo de las soluciones tecnológicas, son muchos los avances que han logrado destacar por su eficiencia y por facilitar la vida de millones de usuarios. Uno de los más extendidos es el de las conexiones USB, presentes en computadores, televisores, consolas, vehículos y prácticamente cualquier equipo electrónico moderno. Desde cargar un celular hasta transferir archivos, este tipo de puerto se ha convertido en sinónimo de conectividad rápida y universal.

Sin embargo, un detalle que suele generar curiosidad es la presencia de distintos colores en algunos puertos USB, especialmente aquellos que son naranjas. Aunque pueda parecer un aspecto insignificante, lo cierto es que este color tiene un propósito más relevante de lo que muchos imaginan.

Los puertos USB tienen funciones avanzadas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según explica Computer Hoy, actualmente no existe una norma que obligue a identificar los conectores por colores. Aun así, algunos fabricantes han optado por hacerlo, sobre todo utilizando el tono naranja para resaltar funciones avanzadas como la carga rápida o la capacidad de suministrar energía incluso cuando el equipo está en reposo, algo que muchos usuarios desconocen.

Es importante señalar que el significado del color naranja puede variar según el dispositivo, pero en la mayoría de los casos indica compatibilidad con tecnologías de carga rápida, como Quick Charge de Qualcomm u otros sistemas similares. Gracias a esto, ciertos equipos pueden recuperar batería en menos tiempo, una ventaja útil cuando se necesita energía de forma urgente.

Aunque a primera vista parezca un simple detalle estético, este color en realidad distingue un puerto optimizado para la alimentación de energía. La identificación ayuda a evitar confusiones y permite emplear mejor las capacidades del equipo, ofreciendo una experiencia de uso más eficiente.

El puerto USB es indispensable para muchas ocasiones. | Foto: Getty Images/iStockphoto