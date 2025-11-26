Suscribirse

Tecnología

Puerto USB naranja: la característica oculta que pocos conocen y puede ser muy útil en sus dispositivos

Cada puerto USB puede ofrecer funciones diferentes que aportan beneficios concretos a la experiencia de cada usuario.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de noviembre de 2025, 5:46 p. m.
Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.
Los puertos USB pueden estar clasificados por colores. | Foto: Getty Images

En el mundo de las soluciones tecnológicas, son muchos los avances que han logrado destacar por su eficiencia y por facilitar la vida de millones de usuarios. Uno de los más extendidos es el de las conexiones USB, presentes en computadores, televisores, consolas, vehículos y prácticamente cualquier equipo electrónico moderno. Desde cargar un celular hasta transferir archivos, este tipo de puerto se ha convertido en sinónimo de conectividad rápida y universal.

Sin embargo, un detalle que suele generar curiosidad es la presencia de distintos colores en algunos puertos USB, especialmente aquellos que son naranjas. Aunque pueda parecer un aspecto insignificante, lo cierto es que este color tiene un propósito más relevante de lo que muchos imaginan.

Los puertos USB tienen funciones avanzadas.
Los puertos USB tienen funciones avanzadas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según explica Computer Hoy, actualmente no existe una norma que obligue a identificar los conectores por colores. Aun así, algunos fabricantes han optado por hacerlo, sobre todo utilizando el tono naranja para resaltar funciones avanzadas como la carga rápida o la capacidad de suministrar energía incluso cuando el equipo está en reposo, algo que muchos usuarios desconocen.

Contexto: Al cargar el celular, tener en cuenta este inofensivo detalle puede ayudar a que la batería dure mucho más tiempo

Es importante señalar que el significado del color naranja puede variar según el dispositivo, pero en la mayoría de los casos indica compatibilidad con tecnologías de carga rápida, como Quick Charge de Qualcomm u otros sistemas similares. Gracias a esto, ciertos equipos pueden recuperar batería en menos tiempo, una ventaja útil cuando se necesita energía de forma urgente.

Aunque a primera vista parezca un simple detalle estético, este color en realidad distingue un puerto optimizado para la alimentación de energía. La identificación ayuda a evitar confusiones y permite emplear mejor las capacidades del equipo, ofreciendo una experiencia de uso más eficiente.

El puerto USB es indispensable para muchas ocasiones.
El puerto USB es indispensable para muchas ocasiones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aprovechar todos los puertos USB es importante porque cada uno puede ofrecer funciones distintas —como transferencias más rápidas o carga de mayor potencia— que mejoran la experiencia de uso. Identificarlos y utilizarlos correctamente permite sacar el máximo provecho del dispositivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

2. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

3. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

4. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

5. Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

USBPuerto USBConexión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.