Al cargar el celular, tener en cuenta este inofensivo detalle puede ayudar a que la batería dure mucho más tiempo

A la hora de cuidar la vida útil del celular, la forma en que se realiza la carga cumple un papel fundamental, pues de ello depende su rendimiento y correcto funcionamiento. Aunque varios usuarios pasan este detalle por alto, es mucho más importante de lo que parece.

Tener malos hábitos de carga puede ser perjudicial para la batería. Entre los errores más comunes están el uso de accesorios de baja calidad o exponer el teléfono a altas temperaturas, situaciones que pueden provocar sobrecalentamiento. Si bien las consecuencias no suelen ser inmediatas, con el tiempo es evidente que la batería empieza a rendir menos.

Por ello, es clave que los usuarios sean conscientes de la manera en que cargan su dispositivo. Aunque se trate de una acción cotidiana que no requiere mayor conocimiento, sí es necesario evaluar ciertos aspectos para prolongar su vida útil.

Calibrar la batería es una medida sencilla pero efectiva. | Foto: Getty Images

¿Por qué no dejar que la batería se descargue por completo?

Uno de los hábitos más frecuentes es dejar que el celular se descargue por completo (hasta el 0 %) antes de conectarlo. Sin embargo, este comportamiento no es recomendado, ya que puede afectar la calidad de la batería a largo plazo.

En este punto, los expertos hablan de la regla del 20/80, que hace referencia a la forma más adecuada de mantener la batería del móvil. Según explica Xataka, esta regla consiste en mantener la carga del dispositivo entre el 20 % y el 80 %, evitando tanto las descargas completas como las cargas al 100 %.

¿La razón? Las baterías de ion-litio, presentes en prácticamente todos los teléfonos actuales, funcionan mejor cuando no se llevan a sus límites. Mantener el celular por debajo del 20 % o cargarlo al 100 % de forma constante puede afectar sus componentes químicos y acelerar su desgaste.

Utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede ser perjudicial para la batería. | Foto: Getty Images

Seguir esta recomendación puede resultar complicado si se tiene en cuenta que el celular es uno de los dispositivos más utilizados durante el día. Sin embargo, es posible asegurarse de salir de casa con una carga adecuada y, además, llevar el cargador propio para evitar accesorios externos o de baja calidad y así cuidar la batería.