Suscribirse

Tecnología

¿Se está hinchando la batería de su celular? Por qué pasa esto y qué hacer para evitar daños costosos

La batería del móvil es uno de los componentes que más puede deteriorarse con el tiempo si no se cuida de forma adecuada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
20 de noviembre de 2025, 4:20 p. m.
Una batería hinchada no tiene el mismo rendimiento de una normal.
Una batería hinchada no tiene el mismo rendimiento de una normal. | Foto: Getty Images

¿Alguna vez ha escuchado que la batería del celular puede inflarse? Este es un fenómeno real y más común de lo que parece. Aunque muchas personas lo han normalizado con el tiempo, es importante no tomarlo a la ligera y, por el contrario, comprender por qué ocurre para actuar adecuadamente y mantener a salvo tanto al usuario como al dispositivo.

La explicación es sencilla. Tal como señala el portal Xataka, las baterías de litio generan energía mediante una reacción química que, con el paso del tiempo, puede dejar de funcionar correctamente. Esto provoca que el componente se deteriore y pierda capacidad, generando gases en su interior.

Lo delicado es que esos gases se acumulan con cada proceso de carga, y como la batería está sellada herméticamente, no pueden liberarse. A la larga, esa acumulación provoca que la batería se hinche.

Cuando el Bluetooth permanece activo de forma continua podría convertirse en una de las principales causas del rápido agotamiento de la batería.
La batería del celular se puede deteriorar si no se cuida correctamente. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Por lo general, esto se hace evidente en la parte trasera del celular, donde comienza a notarse un abultamiento. En ese punto, el usuario debe actuar de inmediato para evitar que la situación derive en un accidente más grave.

Contexto: Si su celular se quedó sin datos o red wifi, con este sencillo truco podrá conseguir internet rápido y gratis

¿Qué puede causar que la batería del celular se hinche?

Existen varios malos hábitos que reducen la vida útil de la batería. Uno de ellos es la sobrecarga provocada por el uso de accesorios no originales. Otro factor es exponer el móvil a altas temperaturas sin las precauciones necesarias.

Ante una batería inflada, lo primero es no ignorar el problema. Aunque el teléfono pueda seguir funcionando, la situación solo empeorará con el tiempo. La batería no volverá a su estado normal y, por el contrario, se volverá menos eficiente y más insegura.

Cargar un celular sin un cargador convencional es posible con métodos alternativos que pueden hacer la diferencia.
Una batería dañada o inflada puede ser insegura. | Foto: Getty Images

En ese sentido, se recomienda apagar el celular, buscar un servicio técnico especializado y retirar la funda, dado que en ocasiones estas ejercen presión adicional que agrava el problema.

También es importante evitar cargar el dispositivo, pues esto podría generar aún más gases y aumentar la hinchazón de la batería. Asimismo, no se debe ejercer fuerza o presión sobre el teléfono.

Contexto: Si al salir de casa su celular se quedó sin carga, esta es la forma más rápida de recuperar porcentaje de batería

Finalmente, lo más adecuado es acudir a un servicio técnico que brinde asesoría profesional. Dependiendo del caso, podría ser necesario reemplazar la batería o gestionar la garantía del equipo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia hoy jueves, 20 de noviembre: la tierra no deja de moverse en el país

2. Cruz Roja Colombiana aclara que reducción de presupuesto no le afecta y reafirma su compromiso de ayudar a las personas

3. Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

4. La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

5. Procuraduría se pronuncia otra vez sobre proceso de elección de contralor de Cali y advierte graves riesgos jurídicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

batería de un teléfono Batería del celularCelulardaños

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.