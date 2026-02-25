Si usted acostumbra cargar el celular antes de salir de casa, preste atención a este detalle clave para no destrozar la batería

Quedarse sin batería en la calle es uno de los mayores temores para muchos usuarios. Hoy en día, el celular es una herramienta esencial de la que dependen la comunicación, el entretenimiento, el acceso a la información y múltiples tareas cotidianas que no pueden realizarse si la carga no es suficiente.

Además, en una situación urgente —como un accidente, una emergencia médica o un imprevisto— no poder comunicarse puede generar angustia y complicaciones innecesarias.

Una de las principales razones por las que la batería se agota rápidamente es el uso intensivo de aplicaciones. Redes sociales, plataformas de video, videojuegos y servicios de streaming exigen alto rendimiento del procesador, conexión constante a internet y niveles elevados de brillo en la pantalla, lo que incrementa el consumo energético.

A esto se suma que muchas aplicaciones continúan funcionando en segundo plano para enviar notificaciones o actualizar contenido, acelerando aún más la descarga. También influyen factores como mantener el brillo alto durante largos periodos, usar fondos animados o activar la pantalla siempre encendida. En dispositivos con pantallas grandes o de alta resolución, el impacto en la batería suele ser mayor.

Para evitar quedarse sin carga, muchos usuarios conectan el teléfono unos minutos antes de salir de casa con el fin de extender su duración. Sin embargo, surge la duda: ¿es recomendable hacer cargas breves o puede resultar perjudicial?

De acuerdo con El Economista, durante años se creyó que era necesario esperar a que el celular se descargara por completo antes de volver a conectarlo al cargador. No obstante, esta idea quedó en el pasado. Las baterías actuales, que son de iones de litio, no necesitan descargarse al 0 % para funcionar correctamente. De hecho, suelen beneficiarse más de ciclos de carga cortos y frecuentes que de descargas completas.

Un ciclo completo equivale a pasar del 0 % al 100 %. En cambio, si conecta el celular cuando está en un 20 % y lo desconecta al 50 %, solo utiliza una parte de ese ciclo. Por eso, realizar varias cargas parciales no significa que se estén “gastando” ciclos completos constantemente.

En términos prácticos, los expertos recomiendan mantener la batería en niveles moderados, entre el 20 % y el 80 %, para prolongar su vida útil.

Además, las cargas breves pueden ser muy útiles. Conectar el teléfono durante apenas 15 minutos puede proporcionar varias horas de uso, dependiendo del modelo y del tipo de cargador. Esto resulta especialmente conveniente cuando necesita energía adicional antes de salir de casa o durante una jornada exigente.

Con los celulares actuales no es necesario —ni recomendable— esperar a que la batería llegue al 0 % para volver a cargarla. A diferencia de las tecnologías antiguas, las baterías modernas no se ven perjudicadas por las cargas parciales. Mantener el nivel de batería en rangos intermedios y realizar conexiones cortas cuando sea necesario ayuda a reducir el desgaste y prolongar su vida útil a largo plazo.