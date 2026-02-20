Tecnología

Desactivando una función de su celular puede hacer que la batería dure mucho más y recuperar la velocidad del primer día

Reducir ciertos efectos visuales puede ayudar a que la batería rinda más.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 9:50 p. m.
La lentitud del celular no siempre significa que esté dañado o viejo.
La lentitud del celular no siempre significa que esté dañado o viejo. Foto: Getty Images

Si el teléfono ya no responde con la misma rapidez de antes, se queda cargando al abrir aplicaciones o tarda en cambiar de pantalla, no siempre significa que esté “viejo”. En muchos casos, el problema no está en el aparato, sino en pequeños ajustes que pasan desapercibidos.

Con el uso diario se acumulan aplicaciones, fotos, archivos y procesos que siguen activos aunque no se estén utilizando. Además, cuando el sistema no está actualizado, el rendimiento puede verse afectado. Sin embargo, hay un detalle en particular que influye tanto en la sensación de velocidad como en el consumo de energía: los efectos visuales que acompañan cada movimiento en la pantalla.

Reducir o desactivar estas animaciones puede hacer que el equipo se sienta más ágil y, de paso, ayudar a que la batería no se descargue tan rápido.

Los efectos visuales que ralentizan el teléfono sin que lo notes

Cada vez que se abre una aplicación, se cambia de menú o se regresa a la pantalla principal, el celular muestra una pequeña transición. Esos movimientos suaves que hacen que todo se vea “bonito” y fluido son las animaciones del sistema.

Tecnología

Científicos descubrieron que gatos y humanos desarrollan mutaciones similares: hallazgo facilitaría terapias contra el cáncer

Tecnología

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

Tecnología

Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

Tecnología

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Tecnología

Desde el celular o el PC: cómo usar Claude en Colombia, la IA que habría sido clave para la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

El secreto del relieve en las teclas F y J: para qué sirven y por qué tienen esta marca en el teclado

Tecnología

Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

Tecnología

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Bogotá

Así ocultaban celulares robados en Bogotá: capturaron a cinco presuntos ladrones

Tecnología

Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

Tanto en dispositivos con sistema Android como en los que funcionan con iOS, estas transiciones están pensadas para que el cambio entre pantallas no sea brusco. También sirven para indicar que el equipo recibió la orden y está ejecutándola.

El consumo rápido de energía no suele deberse a una sola razón, sino a varios factores combinados.
Aunque duran instantes, estos movimientos se repiten decenas de veces al día. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El detalle es que aunque apenas duran fracciones de segundo, esas transiciones se repiten cientos de veces al día. Cada efecto implica un pequeño esfuerzo adicional del procesador y, acumulado, puede influir en la rapidez general y en el gasto energético.

Con el paso del tiempo, cuando el teléfono ya tiene más aplicaciones instaladas y más tareas funcionando en segundo plano, esa “decoración” visual puede contribuir a que el equipo se sienta más pesado.

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

Cómo reducirlas en Android y iPhone

En celulares con Android existe un menú especial donde se puede ajustar la velocidad de estas transiciones. Para acceder:

  1. Entrar a Ajustes.
  2. Ir a “Acerca del teléfono”.
  3. Pulsar varias veces seguidas sobre “Número de compilación” hasta activar las opciones de desarrollador.
  4. Volver al menú principal de Ajustes y buscar “Opciones de desarrollador”.
  5. En el apartado relacionado con dibujo o animaciones, cambiar la escala a un valor más bajo o desactivarlas.

Una recomendación que dan los expertos es no tocar nada más en este menú, ya que son ajustes avanzados.

Este hábito podría estar dañando la batería de su celular.
Para habilitar ese menú oculto es necesario activar primero las opciones de desarrollador desde “Acerca del teléfono”. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

En el caso de iOS

En el caso de los iPhone con iOS, la opción es más sencilla. Basta con:

  1. Abrir Ajustes.
  2. Ingresar en Accesibilidad.
  3. Entrar en Movimiento.
  4. Activar la función “Reducir movimiento”.

Al reducirlas, los cambios entre pantallas se vuelven casi instantáneos y el equipo puede recuperar parte de la velocidad.

Más de Tecnología

Mutaciones asociadas a cáncer de mama en humanos fueron halladas en muestras felinas.

Nuevas coincidencias genéticas entre especies renuevan la esperanza frente al cáncer

Un ensayo exitoso permitió avanzar hacia el esperado despegue.

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

El encierro natural del sistema de cuevas favorece su separación del resto de la especie.

Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

El visitante interestelar descubierto en 2025 aún es vigilado desde la Tierra.

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Tras su aparición en reportes sobre un operativo internacional, la herramienta Claude ahora despierta interés entre usuarios colombianos.

Desde el celular o el PC: cómo usar Claude en Colombia, la IA que habría sido clave para la captura de Nicolás Maduro

Aunque puede parecer un simple detalle estético, en realidad tiene una función clave para la escritura eficiente y la ergonomía digital.

El secreto del relieve en las teclas F y J: para qué sirven y por qué tienen esta marca en el teclado

La identidad therian es interna, mientras los furros prefieren la creatividad visible.

Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques.

¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Este hábito podría estar dañando la batería de su celular.

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Noticias Destacadas